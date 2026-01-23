山形市の幼稚園できょう、伝統の雪上運動会が開かれ、寒さを吹き飛ばす熱戦が繰り広げられました。

【写真を見る】"ハイハイレース" に "ドリブルレース" ！ 幼稚園で伝統の雪上運動会 寒さを吹き飛ばす熱戦も！（山形市）

「これから雪上運動会をはじめます」

山形市の鈴川幼稚園では雪遊びの一環で、毎年この時期に「雪上運動会」を開催しています。

雪上運動会は５０年以上前から続く伝統行事で、幼稚園オリジナルの競技で子どもたちが競い合います。

こちらは伝統の「ソリ引きレース」です。年少さんが乗ったソリを年長さんが引くリレーで、チームワークが試されます。

そしてこちらは年中さんの「ハイハイレース」。ハイハイをして、頭にのせたバトンを繋ぎます。

久しぶりのハイハイとあって、子どもたちの表情も様々。

手足を伸ばして進んでしまうお友だちに、帽子を深くかぶり過ぎて、前が見えないお友だち。周囲からは熱のこもった声援が送られます。

年中さん「ぼくも勝った」

年中さん「別々なんです。次こそは負けない」

■意外に難しいドリブルレース！

さらに、年長さんによる「ドリブルレース」。連結したサッカーボールを蹴り進むこの競技、意外に難しいようで…

子ども「（Ｑ・ドリブルで難しいのは？）テクニックとか。ボールがいった方にすぐ走ってけってどんどん自分のコースに近づいていく」

「（Ｑ・いっぱい練習したんだ？）ううん（否定）」

この春、小学生になる年長さん。最後の運動会を全身で楽しんでいました。

年長さん「楽しかったです」

年長さん「走ってけるのがうまかったと思う」

年長さん「（小学校では）勉強がうまくなりたい。頭よくなりたい」