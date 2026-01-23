「モデルとサッカー選手の二刀流」25歳の日本代表MFがルイ・ヴィトンのファッションショーに来場！ 貴重ショットにファン熱狂「心臓もちません！」「大人の男性ですね」
スタンド・ドゥ・ランスの中村敬斗が、１月22日にインスタグラムを更新。華やかな装いが話題を集めている。
25歳の日本代表MFは、パリで開催された高級ブランド『ルイ・ヴィトン』の2026秋冬メンズ・ファッションショーにゲストとして来場。ルイ・ヴィトンのアイテムを身につけた貴重ショットなどを公開した。
この投稿には「キメキメ敬斗くんも超絶かっこいいけどリラックスしたいつもの笑顔にホッとする」「モデルとサッカー選手の二刀流」「とっても似合ってて素敵」「かっこいい大人の男性ですね」「心臓もちません！」「普段見ないヘアセットでめちゃくちゃかっこいい」といったコメントが寄せられた。
ピッチ外でのスタイリッシュな姿が、ファンを魅了した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ルイ・ヴィトンのアイテムを身につけた中村敬斗の華やかショット！
