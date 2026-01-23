「モデルとサッカー選手の二刀流」25歳の日本代表MFがルイ・ヴィトンのファッションショーに来場！ 貴重ショットにファン熱狂「心臓もちません！」「大人の男性ですね」

「モデルとサッカー選手の二刀流」25歳の日本代表MFがルイ・ヴィトンのファッションショーに来場！ 貴重ショットにファン熱狂「心臓もちません！」「大人の男性ですね」