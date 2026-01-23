衆議院の広島1区には現時点で、県内の選挙区で最も多い7人が立候補を表明しています。



広島1区は、広島市中区・東区・南区、安芸郡府中町などで構成されている選挙区です。

自民党の前職のほか、野党や無所属のあわせて7人が立候補を表明しています。



自民党・前職で元首相の岸田文雄氏（68）は、経済政策の強化を訴えます。



■自民・前 岸田文雄氏

「ようやく多くの皆さんの努力によってデフレから脱却しました。成長の軌道に持続的に乗せることが出来るか、経済政策をしっかり進めたい」





国会議員秘書で、中道改革連合・新人の川田海栄氏（28）は、市民に寄り添った政治を訴えます。■中道・新 川田海栄氏「使えるお金を増やす経済政策を実施したいと思っております。恒久的な食料品の消費税ゼロを目指し、家計の負担を下げていきたいと思っています」国会議員秘書で、参政党・新人の山田肇氏（36）は、高市政権を外から支えると訴えます。■参政・新 山田肇氏「高市政権が進めたいと思うことを自民党の中で進めにくい状況があるんじゃないか。外からの応援団として参政党が役割を果たしていきたい」共産党・新人で、党の県委員を務める中原剛氏（69）は、非核三原則の法制化を訴えます。■共産・新 中原剛氏「高市政権が非核三原則の見直しということをおっしゃっています。大きな憤りを感じています。ただちに法制化することを求めたいと思います」れいわ新選組の新人で、弁護士の楾大樹氏（50）は、消費税廃止や防衛費増額の反対などを訴えます。■れいわ・新 楾大樹氏「防衛費は増やさない。市民のために、生活のために、私たちのためにお金を使う。そんな政治を取り戻したい」元マツダ社員で無所属・新人の産原稔文氏（58）は政党によるしがらみのない政治を訴えます。■無所属・新 産原稔文氏「私はウソやできないことは言いたくないと思っています。だからどこにも属さず無所属で立候補しています」このほか、無所属・新人で税理士の黒木貞彦氏（83）も立候補の意思を示しています。【2026年1月23日 放送】