関係者３５人を異例の大量処分　警察官が家宅捜索時に捜査対象に暴行した事件　１つの事案で１２人が懲戒処分は平成以降最多　大阪府警

大阪府警の捜査員が家宅捜索の際に暴行を加えた事件。関係者３５人を異例の大量処分です。



大阪府警捜査四課の捜査員らが去年７月、女性を風俗店などに斡旋する国内最大級のスカウトグループ

「ナチュラル」の拠点とみられるビルの一室を家宅捜索した際、捜査対象の男性３人に暴行を加えたとされる事件では、時長力被告（５１）と阪口裕介被告（３３）が逮捕・起訴され、ほか４人が在宅起訴されています。





府警は１月２３日、暴行の様子を映したビルのカメラ映像の存在を隠し、大阪地検にうその報告をしたとして、捜査主任の警部（４５）を犯人隠避の疑いで新たに書類送検しました。調べに対し警部は「事件を隠蔽する意図はなかった」と容疑を否認しているということです。また、捜査に関わった警察官３５人を懲戒や訓戒などの処分にしました。最も重い処分は逮捕・起訴されて公判中の２人への「懲戒免職」で、在宅起訴された捜査員４人と捜査主任の警部（４５）は「停職６か月」になりました。１つの事案で１２人が懲戒処分されるのは平成以降最多で、府警は「今後は、適正捜査の確保に向けた指導、教養を徹底して参ります」とコメントしています。カメラ映像を巡っては、府警が設置した捜査用カメラのデータが何者かに消去されていたことが明らかになっていて、警察はこの件についても証拠隠滅容疑で捜査を続けていくとしています。