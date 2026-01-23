この週末に、2回目のピークがやってきます。東海地方は再び大雪のおそれがあります。

【画像を見る】いつどこで雪が降る？名古屋などでも雪 2回目のピークは週末 最新の雪シミュレーション

きょうは、日本海で発生した雪雲が濃尾平野周辺に流れ込んで、名古屋でも樹木にうっすら積雪、岐阜市では最大11センチの積雪となりました。 一旦、岐阜市で雪はやみましたが、また先ほどから雪が降り始めてきました。午後4時30時点で岐阜県の山間部方面は、まとまった雪雲が流れ込んでいるという状況です。

午後4時現在、岐阜は積雪ゼロとなりました。名古屋も積もってはいません。関ヶ原は一時的に15センチまで積もりましたが、3センチまで少なくなってきました。

岐阜県では、西側の地域で積雪が多くなっていて、本巣市樽見は40センチ以上、白川でも59センチ積もっているという状況です。 さらにこの後、積雪が増える予想となっています。

週末の雪予想は？23日（金）午後6時～

【雪と雨の予想】

午後6時から、特に岐阜県でも西側の地域、そして飛騨地方に、活発な雪雲がかかって、明日（24日）に日付が変わっても雪の量はさらに増えるおそれがあります。 明日の朝は、愛知県や三重県は降るところは少ないですが、特に岐阜県の山間部は、この後大雪のおそれがあります。

岐阜県でも、飛騨地方から特に西側の地域では、警報級の大雪になるおそれがあります。 明日（24日）のお昼過ぎ、夕方には、だんだんと活発な雪雲が南の方に下がってきます。岐阜方面では夕方以降、雪が降りやすくなってきそうです。

週末の雪予想は？24日（土）午後2時～

明日（24日）の夕方から夜には、さらに南の方に雪雲が流れ込んでくる見通しです。

この時間帯、日本海に帯状の雲が発生する予想です。ここは風と風がぶつかるところ、気象用語で「日本海寒帯気団収束帯」＝JPCZと言います。これは、もし日本列島、陸地にかかれば、積雪が急増するおそれ、危険な雪の降り方をするところです。

これが石川県から福井県にかかってくると、東海地方にも影響が大きくなって、一気に積雪が急増するおそれがあります。 明後日（25日）の午前0時前後になると東海地方にかかり始めてきそうです。

この活発な雪雲の帯は、山間部からだんだんと南の方に下がってきます。その後、名古屋付近もや雪が降りそうな予想になっています。

週末の雨予想は？25日（日）午前4時～

あさって（25日）の明け方から朝は濃尾平野でも雪雲がかかって、活発な雪雲なので、短い時間だったとしても一気に積雪になってもおかしくありません。



おそらく名古屋周辺だと、今日と同じか今日以上に雪が積もる可能性があります。



岐阜市は今日と同じかそれ以上、10センチ以上の積雪になっても全くおかしくありません。

その後、あさって（25日）のお昼頃にかけて、今度は三重県方面に流れ込んでくる見通しです。そうなると、高速道路などにも影響が出そうです。



NEXCO中日本などによりますと、あす（24日）夜～あさって（25日）、名神、新名神、東海環状道などで予防的通行止めを行う可能性が高いと発表がありました。

NEXCO中日本などは、大雪が予想される地域への外出は控えるよう呼びかけています。万が一外出する場合には、必ず冬用タイヤの装着、チェーンの携行、食べ物や水の携行などの備えをしてほしいとしています。

愛知･岐阜･三重の24時間予想降雪量

【予想される24時間降雪量】（あす24日の夕方まで）

愛知 山地で5㎝ 平地で3㎝

岐阜 山地で70㎝ 平地で20㎝

三重 1㎝

【予想される24時間降雪量】（あさって25日の夕方まで）

愛知 山地で15㎝ 平地で7㎝

岐阜 山地で70㎝ 平地で30㎝

三重 10㎝

この週末は、特に注意が必要ですが、これで終わりません。来週もまた寒波がやってくる予想です。引き続き最新の気象情報を確認するようにしてください。