¡¡¥Æ¥Ë¥¹¤Î£´ÂçÂç²ñ¡ÖÁ´¹ë¥ª¡¼¥×¥ó¡×¡Ê¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡Ë½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹£²²óÀï¡Ê£²£²Æü¡Ë¤Ç¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£±£·°Ì¤ÎÂçºä¤Ê¤ª¤ß¡Ê£²£¸¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤¬Æ±£´£±°Ì¤Î¥½¥é¥Ê¡¦¥Á¥ë¥¹¥Æ¥¢¡Ê£³£µ¡á¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¡Ë¤Ë¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤¬¡¢Âçºä¤Ë¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âçºä¤ÏÂè£³¥»¥Ã¥È¤Ç¥Á¥ë¥¹¥Æ¥¢¤¬¥µ¡¼¥Ö¤òÂÇ¤Ä´Ö¤Ë¡¢¡Ö¥«¥â¥ó¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤·¤Æ¥Á¥ë¥¹¥Æ¥¢¤¬·ãÅÜ¡£»î¹ç¸å¤ËÂçºä¤È¤Î°®¼ê¤òµñ¤ß¡¢Ä¾ÀÜÌÔ¹³µÄ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆÊüÁ÷¶É¡Ö£Æ£Ï£Ø¡×¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÈÇ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Á¥ë¥¹¥Æ¥¢¤ÏÂçºä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¤¬²¿¤Ç¤¢¤ë¤«¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÄ¹¤¤´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¤¬²¿¤Ê¤Î¤«¤òÁ´¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÂçºä¤Ë·ã¹â¤·¤¿¡£
¡¡Âçºä¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¼áÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¥Ê¥Ö¥é¥Á¥í¥ï¤µ¤ó¡¢¥À¥Ù¥ó¥Ý¡¼¥È¤µ¤ó¤¬¥Á¥ë¥¹¥Æ¥¢¤ò»Ù»ý¤·¡¢Âçºä¤ËÂÐ¤·¤ÆÈãÈ½¤òÅ¸³«¡£ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£ÅÙ¤Ï¡¢ÃË»Ò¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥Î¥Ð¥¯¡¦¥¸¥ç¥³¥Ó¥Ã¥Á¤ÎºÊ¥¨¥ì¥Ê¤µ¤ó¤¬ÂçºäÈãÈ½¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ç¡Ö¤³¤ì¤¬Ë¸³²¹Ô°Ù¤È¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡££±ËÜÌÜ¤È£²ËÜÌÜ¤Î¥µ¡¼¥Ö¤Î´Ö¤Ë¶«¤Ö¤Î¤¬¸øÊ¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡¢¿³È½¤ÈÂçºä¤ÎÎ¾Êý¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤ì¤Ï¼ºÎé¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¥Õ¥©¥ë¥È¤òÇï¼ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¥ë¡¼¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¶¯Ä´¡£Âçºä¤ÏÌÀ³Î¤Ë¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¤Ç¤¢¤ê¡¢¿³È½¤¬¤½¤ì¤ò¸«Æ¨¤·¤¿¤³¤È¤â¤ª¤«¤·¤¤¤ÈµêÃÆ¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÂçºä¤ÎàÀå²ÒÁûÆ°á¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËµÄÏÀ¤¬²áÇ®¤·¤½¤¦¤À¡£