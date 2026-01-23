“解散の日”を東京で取材しているFBSの樋口記者と中継がつながっています。事実上の選挙戦に突入しましたが、福岡・佐賀の前職たちはどう受け止めていましたか。



■樋口淳哉記者

はい。私は福岡・佐賀の前職10人に話を聞きました。



前職たちは「お互い頑張りましょう」と握手を交わし、選挙へ向けて気持ちを引き締めていた一方で、複数回当選したベテランでさえも選挙の情勢については「今回は読めない」と不安をこぼしていたのが印象的でした。





まず、野党の前職は「中道が結党したが、実際に公明党の票がどう動くのか分からない」とこぼしていました。一方で、自民党の前職はその公明党の票の動きに加え「高市内閣の高い支持率の一方で、自民党としての支持率は不透明で、自分の票に反映してくるのか分からない」と話していました。前回の解散時も国会で取材しましたが、前回は「政治とカネ」一色でしたが、今回は「高市首相」と「物価高対策」がキーワードとなっています。自民党の前職からは「高市首相のポスターの象徴である赤を取り入れ、首相を想起させる選挙ポスターを掲示したい」という戦略が考えられていて、別の前職からは高市内閣の高い支持率の風に乗っていきたい考えも聞かれました。一方、野党の前職からは「喫緊に進めなければならない物価高対策を後回しにしてまで解散する大義はどこにあるのか」と言う声が最後まで聞かれました。ただ、野党の別の前職からは「人気の高い高市政権を直接的に批判するのはなるべく避けて、党の政策の強調や今回の解散の大義について追及していきたい」という、高市首相を念頭に置いた選挙戦略を立てていたのが印象的でした。以上、国会からお伝えしました。※FBS福岡放送めんたいワイド2026年1月23日午後5時すぎ放送