1月23日、高知県高知市で火事が相次いで発生し、このうち高知市朝倉では民家3棟が全焼し、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。



23日午前5時45分頃、高知市朝倉で木造2階建ての住宅3棟を 全焼する火事があり、火は約5時間40分後に消し止められました。

消防と警察によりますと、焼け跡から性別不明の1人の遺体が見つかっています。



全焼した3棟のうち2棟は空き家で、残る1棟には垣内登志惠さん（88）が1人で暮らしていたということですが、現在、垣内さんとは連絡がとれておらず、警察では遺体の身元確認を進めるとともに火事の原因を調べています。





現場はJR朝倉駅北側の住宅密集地で騒然となりました。■近くの小学校に通う子どもを見送った保護者は「普段見ない光景なので驚いています。通学路になってるのでちょっと驚きました、朝の通勤時間なので車の通りでもあるので本当にビックリしました」また、1月23日午前8時25分頃、高知市一宮東町で鉄筋コンクリート7階建てマンションの7階の部屋から火がでました。火は3LDKの部屋、約60平方メートルを全焼し、約1時間40分後に消し止められました。この部屋には86歳の女性が一人で住んでいましたが外出していて無事でした。警察では女性に話を聞くなどして出火原因を調べています。