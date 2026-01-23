（スタジオ）

（澤井 志帆 キャスター）

さて、通常国会の招集日に解散されるのは60年ぶりとなります。そして解散から投開票日までは戦後最短16日間の選挙戦となります。小泉さん今回の解散について、まず、どうお考えになりますか？



（静岡産業大学 小泉 祐一郎 教授）

異例中の異例でですね。とにかくこの時期に解散してしまうと、もう来年度予算は年度内成立はできない。昔やった海部さんの時は6月頃に予算成立してましたが、そういった意味での議論は、まずあると思いますね。





（澤井 志帆 キャスター）そしてこちらマルチ画面をご覧ください。県内の小選挙区の立候補予定者を政党別にまとめたものになります。先ほど参政党が新たに静岡3区に擁立することを発表したので、県内では26人が立候補する予定となっています。政党別に見ていきますと、自民は全選挙区に候補者を擁立しています。新党の中道が5人、国民は3人で、選挙区がかぶらないようになっています。一方で維新は0人、参院選で躍進した参政が5人、れいわが1人、共産が4人となっています。小泉さん、各党の準備状況をどうご覧になりますか？（静岡産業大学 小泉 祐一郎 教授）そういう意味ではですね、参政党が参議院でも伸びてきて今回も出してきて、多分、解散のタイミングがもっと遅ければ…もうちょっと出てきたということがありますね。そういう意味では参政党が新しく出てきているところが注目されますね。（澤井 志帆 キャスター）そして、小泉さんには今回の選挙での注目点をまとめてもらいました。こちらです。まず一つ目が「高市人気と公明票の行方」とあります。二つ目が直近の国政選挙で勢力を拡大している国民民主や参政の勢いについてです。それぞれ教えてください。（静岡産業大学 小泉 祐一郎 教授）自民党にとってはですね、高市さんの人気が高いので、「高市人気」がいいのか…大きく出るのか…ですね。それとですね、今回、「中道」という新しい動きの中で、「公明票」が離れますから…自民党から。そういう意味ではその影響が大きいのか…ね。選挙区によって、それぞれ多分、状況が違うと思いますので、そこが注目されると思いますね。（澤井 志帆 キャスター）そして「国民･参政の勢力」についてどうでしょう。（静岡産業大学 小泉 祐一郎 教授）これも、参議院選挙で躍進してきた国民と参政がですね、この勢いが今回の衆議院でも続くのかどうか…ここは注目点ですね。（澤井 志帆 キャスター）続いては、県内での注目選挙区を挙げてもらいました。まずはこちら沼津市や伊豆半島が選挙区の静岡6区です。自民の勝俣さんと中道の渡辺さんの前職2人。そして参政から輦戸（くるまど）さんが立候補を予定しています。前回は渡辺さんと勝俣さんが激しく争い、渡辺さんが約4000票差で勝利しました。毎回激戦区となります。（静岡産業大学 小泉 祐一郎 教授）そうですね。こちらも票差がね…皆、覚えちゃってますよね。渡辺さんがこれくらいとか…その前が勝俣さん。もっと僅差で渡辺さんが勝ったとか…。今回、先ほど言った「高市さんの風」とですね、う一つは「中道」の動き。その関係がどう出るかということと、参政党の「新しい参政」…まさに。これがどういうふうに票に出るかという…こちら誰が勝つかと…票数まで非常に興味があるというか関心が出ますよね。（澤井 志帆 キャスター）そして続いては静岡市･清水区や富士宮市が選挙区の静岡4区です。自民の深沢さん、国民の田中さんの前職2人に、参政の高田さん、れいわの鈴木さんの4人が立候補を予定しています。前回は田中さんが深沢さんを僅差で破りました。静岡4区の注目ポイントはどこでしょうか？（静岡産業大学 小泉 祐一郎 教授）今回、中道（票）は国民の田中さんの方に流れることが多いとは思うんですが、参政･れいわと…こういう新しいですね動きが出てますので、そういった中で、先ほど申し上げた新しい影響…勢いのある参政とかですね、れいわも…どれくらい票が出てくるかというところですよね。（澤井 志帆 キャスター）津川さんは今回の衆議院選どこに注目しますか？（津川 祥吾 アンカー）ちょっと気になるのがですね、今回、衆議院選挙、何のためにやるのか？総理は国民･有権者に何を問う選挙なのかというので注目された記者会見で、高市総理は「総理大臣が高市早苗でいいのかどうか国民に問うんだ」という話を、まず最初にされましたよね。それは確かに衆議院の選挙というのは間接的に総理大臣を選ぶ選挙…「政権選択選挙」という部分もありますから、高市早苗を選ぶかどうか…当然あり得ると思うんですが、小泉先生にちょっとうかがいたいのですが、一方の野党側ですけれども、今回「中道」という一つの塊は確かにできましたが、野党側がですね、高市…総理候補に対抗する…自分たちはこの人を総理候補です…というもの、なかなか今の段階で示せていないような気がするんですが…。（静岡産業大学 小泉 祐一郎 教授）解散の時期の問題もあったりして…ただ、新しい「中道」という軸を出して、保守層も含めてですね、そういう新しい塊ができていくのかどうかという…それを国民が、そういう方向を望むのかどうかという点では、そういう「政権選択」にはなっていないんですが…今後の方向性を占う点では一つ注目されています。（津川 祥吾 アンカー）議席が伸びるかどうかというところでしょうかね…。（澤井 志帆 キャスター）鳥海さんはいかがでしょうか？（コメンテーター 航空･旅行アナリスト 鳥海 高太朗 氏）そうですね、ここまで各党首いろいろ話しているのを見ると、衆議院選挙、当然、小選挙区と比例代表がありますけど、党を選ぶ選挙が強いかなというふうに思っています。比例は…やはり党の考え方で入れるというのでいいと思うのですが、小選挙区に関して、もう少し、パーソナリティというか…各候補者が今まで静岡でやってきたこと、そして今後、未来、こういうふうにしていこうという…そういった候補者の政策の論争というのも政党の方針と含めてやっていただきたいと思いますけど…小泉先生…。（静岡産業大学 小泉 祐一郎 教授）小選挙区は本来は比例とは違いますのでそこも本当に重要なんですが、なかなか、今回、そこに至るよりも政党間の話がメインになっていますね。まさに、おっしゃる通りだと思いますね。