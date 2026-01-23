「最強・最長寒波」ですが、今週末も第二波に警戒が必要です。

■積雪11cmの岐阜市 通勤・通学客で長蛇の列が





22日夜から23日朝にかけ、名古屋に雪を降らせた厚い雲。東海3県の上空に来ているのは、活発な雪雲の帯「JPCZ」です。23日、岐阜県の西濃地方を中心に大雪をもたらしました。



岐阜県内は22日夜も雪が降り続き、23日は最大で岐阜市で11センチ、白川村で59センチ、本巣市樽見で44センチなどの積雪を観測しています。





黄金の信長像も、白いファーをまとったような光景に…。雪の影響で、JR岐阜駅ではバスを待つ通勤・通学客の長い列ができていました。

高校生：

「そこまでダイヤの乱れはないかなと思ったんですけど、岐阜の方に来て少しバスに遅れが出ているので、これから混みだすのかなと。下が凍っているので、気を付けて歩こうかなと思います」



岐阜市の観光名所、岐阜城や鵜飼観覧船も白く染まりました。その美しい光景を見ようと、長良川に架かる橋では、転ばないよう気をつけながら人の姿も。

地元の人：

「きれいだなと思って、写真を撮りながら来ました。明日ちょっと遠出するので、車が心配かな」



東京からの観光客：

「予想外の雪で動けなくて、歩き主体で回っています」

■この日ならでは、の景色堪能も…15cm積雪の関ケ原町では





15センチの積雪となった岐阜県関ケ原町では、朝から除雪車が出動し、雪を道路の脇へ押しやる様子や、スコップで雪かきをする人達の姿が見られました。

雪かきをする人：

「今日は比較的雪がふわふわで軽いんですけど、日にちが経つとどんどん重くなってくるので、これから重労働。腰が心配です」



雪の影響は子供達にも。関ケ原町では雪のため、町内に1校ずつある小学校と中学校が、22日に続き23日も休校となりました。子供たちのいない小学校は、静まりかえっていました。



休校をいかし、車の上に積もった雪をかきおろす手伝いをしている男の子も。車を傷つけないよう、慣れた手つきで進めていました。

小学6年生：

「お父さんが仕事に行くのに（車が）出にくいから、雪かきした方がいいかなと思いました」



母親：

「前日から休校と決まっているのは、心構えとしてヤキモキしないで済むのでいいかなと思います。子供の安全が一番かなと思います」



また、観光スポット「岐阜関ケ原古戦場記念館」の5階の展望室からは、雪化粧した美しい関ケ原の街並みが一望できました。この日ならではです。

来場客：

「めっちゃいいじゃないですか。この方が、当時のことを思い浮かべる臨場感がある」



今季一の“最強最長寒波”。週末の第二波にも引き続き警戒が必要です。