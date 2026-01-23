プロボクシングWBA世界スーパーライト級1位の平岡アンディ選手が22日、自身のXを更新。同級王者ゲイリー・アントワン・ラッセル選手とのタイトルマッチに向けた記者会見に臨んだことを報告しました。

平岡選手は、井上尚弥選手と同じ大橋ボクシングジムに所属し、24戦全勝(19KO)の戦績を誇ります。

両者の対戦は、昨年の11月14日に行われる予定でしたが直前で延期に。そして今回改めて日本時間2月22日に、米・ラスベガスのT-モバイルアリーナで行われることが決定しました。昨年5月には井上尚弥選手もこの会場でラモン・カルデナス選手と対戦しています。

平岡選手は今回、自身の姿が大々的に載ったグラフィックが設置された記者会見場の写真を掲載。「本日は記者会見でした！2月21日(日本時間22日)ラスベガスT-モバイルアリーナ。WBA世界スーパーライト級タイトルマッチ。VSゲイリー・アントワン・ラッセル。日程は決まった！あとは任せて下さい。お楽しみに！！」とつづり、初の世界王座奪取へ自信を見せました。

同門の井上尚弥選手、井上拓真選手に続いて、世界王者誕生となるか注目です。