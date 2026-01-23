外資系のプルデンシャル生命の社員らが合わせて31億円を超えるお金をだましとるなどした問題で、経営陣が会見を行いました。今回の#みんなのギモンでは、「31億円超 生保社員なぜ不適切受領？」をテーマに解説します。

■プルデンシャル生命社長「私自身の責任として深く反省」

外資系のプルデンシャル生命の社員らが合わせて31億円を超えるお金をだましとるなどした問題です。経営陣が23日、会見を行いました。

プルデンシャル生命保険・間原寛社長「生命保険業界全体に対する信頼を損なう事態を招いたことを極めて重く受け止め、私自身の責任として深く反省しております」

午後3時からはじまった会見では、冒頭、謝罪の言葉があり、社員らの問題行為をした経緯などを説明しました。

プルデンシャル生命保険は143の支社がありまして、社員6600人ほどです。生命保険だけでなく、資産運用などを提案するライフプランナーもウリにしています。

問題となった行為は大きくわけて2つです。「プルデンシャル」の商品などと社名をかたったうえでウソをつき、客からお金をだましとったもの。これは社員だった3人が行った事案で、被害にあった顧客は8人、被害金額は合計でおよそ6000万円にのぼります。

そしてもうひとつ。プルデンシャルの保険業務とは関係なく、投資話を持ちかけたり、お金を借りたりという不適切な行為もありました。こちらは106人の社員や元社員が行ったもので、対象となった客は498人。総額30億8000万円を社員らは受け取ったということです。

■社名使い…架空の金融商品持ちかけ

――具体的にどのような行為だったのかをみていきます。

東京・港区の支社に勤めていた社員のケースです。客に対し、金融商品への投資を持ちかけたということで、やりとりの中でプルデンシャル生命の社名が入った書類などを用意したということですが、架空の金融商品だったんです。合わせて4人の客からおよそ5300万円をだましとったということです。

そして、不適切に客から金銭を受け取ったケースでは、「自分は資産運用の専門家で、投資で資産を築いた実績がある。元本が減るリスクを負うことなく高配当を得ることができる」こうした言葉をかけ、金銭を受け取ったということです。

さらに驚きなのが、客からお金を借りるという行為があったことです。社員自身が投資するためのお金を貸してほしいと客にお願いし、借用書を作成しましたが、お金を返さなかったという例もありました。

――お金は返ってくる？

企業の不祥事などに詳しい中島章智弁護士によりますと、社員がプルデンシャルの仕事としてやっていると信じてしまう内容の説明をし、客が疑う余地がない場合は、会社に責任を追及できる可能性があると指摘しています。

■「会社員ではあるが個人事業主のような働き方」

そして、プルデンシャル生命は先ほどの会見で「被害者保護の観点を最優先に補償を実施する方針。過去に補償対象外と判断された事案についても再度精査する」としています。

実態を知る人物に話を聞くことができました。プルデンシャル生命で2年あまり働いていた方です。「お金がなくて借りたという人は常に社内でちょっとずついたということを聞いたことがある」と話していました。

そして、社員の働き方について「会社員ではあるが個人事業主のような働き方。個人の裁量に委ねられているので監督が行き届かないこともあるのでは」

給与形態について、完全歩合制で、自分が売った保険商品に応じて給与が入ってくるという仕組みで「頑張るほど給料は青天井で億単位でかせぐ人もいるが、ほんの一部。15万円いかないぐらいとか最低賃金の人もいた」と話していました。

プルデンシャル生命は問題が発生した原因について、営業社員の活動の管理が十分に行われていなかったことや高い業績をあげた社員が評価される風土などをあげています。

■専門家「モラルの教育できていなかったのではないか」

――組織としての問題点はなかったのでしょうか。

企業のリスク管理に詳しい桜美林大学の西山守准教授に聞きました。保険業界は人材の流動性が高く、即戦力として人材を起用することが多い。モラルの教育がきちんとできていなかったのではないかと指摘しています。また、能力が高い、利益をあげてくれるから放っておいても大丈夫だろうと思っていた可能性があること。組織として、少なくとも社員が生活できるレベルの賃金は保証していくことが重要と話していました。

プルデンシャル生命は今後、報酬制度を改めるなど再発防止を徹底するとしています。

【#みんなのギモン】身の回りの「怒り」や「ギモン」「不正」や「不祥事」。寄せられた情報などをもとに、日本テレビ報道局が「みんなのギモン」に応えるべく調査・取材してお伝えします。（日テレ調査報道プロジェクト）