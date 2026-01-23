「選挙の日、そのまえに。」。きょう衆議院が解散され、政府は衆議院選挙を「今月27日公示、来月8日投開票」とする日程を決めました。戦後最も短い期間での選挙戦が事実上、スタートします。

額賀福志郎 衆院議長

「衆議院を解散する」

60年ぶりに通常国会冒頭での解散となった衆議院。

記者

「衆議院解散を受けて、続々と車が国会をあとにします」

議員は失職し、一気に選挙モードに突入しました。

高市総理

「勝ち抜きましょう」

自民・日本維新の会という新しい連立の枠組みについて信を問う与党と…

中道 代議士会

「団結して、ガンバロー！」

新たな党名で選挙に臨む野党。

それぞれ何を訴えていくのでしょうか。

衆議院の解散を前に、自民党の両院議員総会に出席した高市総理。

高市総理

「今回は自民党と日本維新の会、連立政権。そして新たな政策、これをしっかりと問うていかなきゃいけない。その上で皆様に審判をいただいた上で、堂々と国会の場で議論していこうじゃないでしょうか」

「責任ある積極財政」や外交・安全保障分野での政策転換などについて信を問う必要があると党内に結束を呼びかけました。

与党のパートナーとしては初めての選挙となる日本維新の会は…

日本維新の会 藤田文武 共同代表

「自公政権ではダメだ。自民党だけでも動かなかった。維新の会の政策こそが日本を前に動かしていく。改革のアクセル役として、ぜひ日本を牽引しましょう」

「社会保険料の引き下げ」を一丁目一番地に掲げ、選挙に臨む方針です。

対する野党。

中道改革連合 野田佳彦 共同代表

「昨日（党を）作ったばかりですので、この名前を覚えていただけるかどうかが、これからの勝負なんです」

中道改革連合 斉藤鉄夫 共同代表

「中道を育てて下さい！ 中道を育てて下さ−い！」

物価高対策として訴えるのは「食料品の消費税ゼロ」。赤字国債に頼らず実現すると主張しています。

国民民主党 玉木雄一郎 代表

「我々は“元祖・積極財政”ですし、“元祖・手取りを増やす”ですし、我々が信じて訴えてきた政策を堂々とぶれずに、これからも訴えていく」

真冬の「超短期決戦」は始まったばかりです。