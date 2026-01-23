辻ちゃん長女・希空、ミニモニ。衣装でダンス披露 「これはエモすぎて無理」「辻ちゃんそのまま」「遺伝子感じる」と反響続々
元モーニング娘。でタレントの辻希美（38）＆俳優の杉浦太陽（44）の長女・希空（のあ・18）が22日、自身のTikTokを更新。「ままにヘアメイクしてもらって当時の衣装借りてみた」とつづり、ミニモニ。の楽曲を踊る動画を公開した。
【写真】 「エモすぎ」「辻ちゃんそのまま」ミニモニ。衣装まといダンスを披露した希空
ミニモニ。とは、2000年に結成されたハロー!プロジェクト発のアイドルグループ。結成当時のメンバーは“身長150センチ以下”の辻、矢口真里、加護亜依、ミカの4人で、とくにデビュー曲「ミニモニ。ジャンケンぴょん！」はキャッチーなダンスとメロディでお茶の間の人気を博した。
希空はこの日インスタで、辻がミニモニ。として活動していた当時に着ていたと思われる衣装をまとった自撮りショットをアップ。さらにTikTokでは、ミニモニ。の楽曲「CRAZY ABOUT YOU」に合わせて踊る動画を公開した。
このダンス姿に、SNS上では「本当辻ちゃんそっくり」「辻ちゃんそのままやん（笑）」「これはエモすぎて無理」「遺伝子感じる好き」などといった反響が集まっている。
【写真】 「エモすぎ」「辻ちゃんそのまま」ミニモニ。衣装まといダンスを披露した希空
ミニモニ。とは、2000年に結成されたハロー!プロジェクト発のアイドルグループ。結成当時のメンバーは“身長150センチ以下”の辻、矢口真里、加護亜依、ミカの4人で、とくにデビュー曲「ミニモニ。ジャンケンぴょん！」はキャッチーなダンスとメロディでお茶の間の人気を博した。
このダンス姿に、SNS上では「本当辻ちゃんそっくり」「辻ちゃんそのままやん（笑）」「これはエモすぎて無理」「遺伝子感じる好き」などといった反響が集まっている。