¡Ú ²Æ¼ùÍÛ»Ò ¡ÛÌ¾¼Ö¡¦¥Õ¥§¥é¡¼¥êF355¤Ë¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á3¿Í¡×°¦¸¤¾è¤»¤Æ¡Ö±¿Å¾¤·¤Ë¤¯¤¤¤Ã¤¿¤é¡×¡¡³Ú¤·¤²¤ÊÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼´¶Ã²¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×
ÇÐÍ¥¤Î²Æ¼ùÍÛ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢°¦¼Ö¡¦°¦¸¤¤È¤ÎÆü¾ï¤Î°ì¥³¥Þ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Æ¼ù¤µ¤ó¤Ï¡¢²«¿§¤¤³ê¤é¤«¤Ê¼ÖÂÎ¤âÁ¯¤ä¤«¤ÊÌ¾¼Ö¡Ö¥Õ¥§¥é¡¼¥êF355¡×¤Î¤½¤Ð¤ËÐÊ¤ó¤ÇÈù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤Ç¤Ï¼ÖÆâ¤Ë¤Ï¡¢¤È»×¤¦¤È¡¢¥É¥¢¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÁ°Â¤ò¤«¤±¤¿°¦¸¤¤Î¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ë¤¬2Æ¬¡¢²Æ¼ù¤µ¤ó¤ÎÊý¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¿ÈÂÎ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦1Æ¬¤Î°¦¸¤¤¬¡¢½õ¼êÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
²Æ¼ù¤µ¤ó¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ë»Ò¶¡¤¿¤Á3¿Í¾è¤»¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÂçÁû¤®¡ª¡ª¡×¤È¡¢à´±Ç½Åªá¤È¤âÉ¾¤µ¤ì¤ëÆÈÆÃ¤«¤Ä¶¯Îõ¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤Ë¡¢°¦¸¤¤¿¤Á¤¬ÌÄ¤¤¤Æ¤Ï¤·¤ã¤°À¼¤¬º®¤¶¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤¾¤«¤·Æø¤ä¤«¤ÊÍÍ»Ò¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö±¿Å¾¤·¤Ë¤¯¤¤¤Ã¤¿¤é¤¢¤ê¤ã¤·¤Ê¤¤¡×¤È¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤Ê²Æ¼ù¤µ¤ó¤Ï¡¢àÀö¼Ö¤Ë1»þ´Ö¤Û¤É»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤Ë·Ú¤¯¤ª»¶Êâá¤È¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç°¦¸¤¤¿¤Á¤ò¾è¤»¤¿¤È¡¢TBS¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼èºà¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ý¡×¡ÖÍÛ»Ò¤µ¤ó¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¼Ö¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡×¡ÖÂç»ö¤Ë¾è¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âµ±¤¤¤Æ¡×¤Ê¤É¡¢´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
