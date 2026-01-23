Adoが、2025年に開催したワールドツアー『Ado WORLD TOUR 2025「Hibana」』の映像パッケージを3月25日にリリースする。

本ツアーは、世界33都市にて50万人を動員した日本人史上最大級、自身2度目のワールドツアー。今作にはツアー開幕を飾ったさいたまスーパーアリーナ（スタジアムモード）の模様、そして、7月26日に米国フロリダ州オーランド Kia Centerにて開催された公演がそれぞれ収録される。

さいたまスーパーアリーナ公演では、「ロックスター」「わたしに花束」やジャックス・ジョーンズとのコラボ曲「Stay Gold」の初披露、代表曲「うっせぇわ」「新時代」「唱」のパフォーマンスなどを披露。オーランドはAdoにとって初上陸の地となっており、オーランド公演のみMC翻訳字幕付きとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）