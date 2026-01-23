パナスタ10周年記念マッチ、2.15名古屋戦後にG大阪OB戦を開催へ
ガンバ大阪は23日、10周年を迎えるパナソニックスタジアム吹田の記念マッチとして、2月15日にOB戦を実施すると発表した。
同日行う明治安田J1百年構想リーグ第2節の名古屋戦の後座試合として開催するもので、2016年2月14日に行われたこけら落としの「Panasonic Cup」から10年、同じ名古屋を迎えて行う特別な一戦を盛り上げる。
OB戦は「チーム万博」と「チームパナスタ」にG大阪のOBが分かれて戦うもので、ユニフォームは当日配布する記念シャツと同様のデザインコンセプトを採用しているという。そしてメンバーは今後も追加発表があるとしている。
同日行う明治安田J1百年構想リーグ第2節の名古屋戦の後座試合として開催するもので、2016年2月14日に行われたこけら落としの「Panasonic Cup」から10年、同じ名古屋を迎えて行う特別な一戦を盛り上げる。
OB戦は「チーム万博」と「チームパナスタ」にG大阪のOBが分かれて戦うもので、ユニフォームは当日配布する記念シャツと同様のデザインコンセプトを採用しているという。そしてメンバーは今後も追加発表があるとしている。