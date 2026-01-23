　FC岐阜は23日、明治安田J2・J3百年構想リーグを戦う新体制および選手の新背番号を発表した。

▽監督

石丸清隆

▽ヘッドコーチ

上野優作

▽コーチ

吉田恵

石田英之

▽GKコーチ

楫知己

▽フィジカルコーチ

立田岳矢

▽選手

3 DF萩野滉大

4 DF甲斐健太郎

5 DF加藤慎太郎

6 MF福田晃斗

7 MF文仁柱

8 MF荒木大吾

9 MF中村駿(←磐田)

10 MF北龍磨

11 FWブヴィク・ムシティ・オコ

14 MF生地慶充

15 MF山田直輝

17 FW川本梨誉

18 FWワッド・モハメッド・サディキ(←柏)

19 MF松本歩夢

21 FW横山智也

23 DF外山凌

25 GKチョン・ヒョンホ(←BGパトゥム・ユナイテッド)

26 DF大串昇平

27 DF羽田健人(←清水)

30 GK山口畝良

31 GKセランテス

34 DF湯岑滉生

39 MF泉澤仁

40 DF平瀬大

66 DFキム・ユゴン

77 FW山谷侑士

79 DF藤田准也

85 MF箱崎達也

98 MF屋嘉比奏汰