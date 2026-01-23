FC岐阜の新体制&新背番号が発表
FC岐阜は23日、明治安田J2・J3百年構想リーグを戦う新体制および選手の新背番号を発表した。
▽監督
石丸清隆
▽ヘッドコーチ
上野優作
▽コーチ
吉田恵
石田英之
▽GKコーチ
楫知己
▽フィジカルコーチ
立田岳矢
▽選手
3 DF萩野滉大
4 DF甲斐健太郎
5 DF加藤慎太郎
6 MF福田晃斗
7 MF文仁柱
8 MF荒木大吾
9 MF中村駿(←磐田)
10 MF北龍磨
11 FWブヴィク・ムシティ・オコ
14 MF生地慶充
15 MF山田直輝
17 FW川本梨誉
18 FWワッド・モハメッド・サディキ(←柏)
19 MF松本歩夢
21 FW横山智也
23 DF外山凌
25 GKチョン・ヒョンホ(←BGパトゥム・ユナイテッド)
26 DF大串昇平
27 DF羽田健人(←清水)
30 GK山口畝良
31 GKセランテス
34 DF湯岑滉生
39 MF泉澤仁
40 DF平瀬大
66 DFキム・ユゴン
77 FW山谷侑士
79 DF藤田准也
85 MF箱崎達也
98 MF屋嘉比奏汰
▽監督
石丸清隆
▽ヘッドコーチ
上野優作
▽コーチ
吉田恵
石田英之
▽GKコーチ
楫知己
▽フィジカルコーチ
立田岳矢
▽選手
3 DF萩野滉大
4 DF甲斐健太郎
5 DF加藤慎太郎
6 MF福田晃斗
7 MF文仁柱
8 MF荒木大吾
9 MF中村駿(←磐田)
10 MF北龍磨
11 FWブヴィク・ムシティ・オコ
14 MF生地慶充
17 FW川本梨誉
18 FWワッド・モハメッド・サディキ(←柏)
19 MF松本歩夢
21 FW横山智也
23 DF外山凌
25 GKチョン・ヒョンホ(←BGパトゥム・ユナイテッド)
26 DF大串昇平
27 DF羽田健人(←清水)
30 GK山口畝良
31 GKセランテス
34 DF湯岑滉生
39 MF泉澤仁
40 DF平瀬大
66 DFキム・ユゴン
77 FW山谷侑士
79 DF藤田准也
85 MF箱崎達也
98 MF屋嘉比奏汰