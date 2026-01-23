»ÍÃæ¹©¤Ç¤ÏÁª¼ê¸¢4¶¯·Ð¸³¡¢¹âÃÎDFÃæÅÄ±Ê°ì¤¬¸½Ìò°úÂà¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×
¡¡¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤Ï23Æü¡¢DFÃæÅÄ±Ê°ì(29)¤¬¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡»°½Å¸©½Ð¿È¤ÎÃæÅÄ¤Ï¡¢¡Ö»ÍÃæ¹©»°±©±¨¡×¤ÎÃæÅÄ°ì»°»á¤ò½ÇÉã¤Ë»ý¤ÄÁª¼ê¤Ç¡¢»ÍÆü»ÔÃæ±û¹©¹â¤Ç¤Ï¹â¹»Áª¼ê¸¢¤Î¥Ù¥¹¥È4¤ò·Ð¸³¡£Ê¡²¬Âç¤ò·Ð¤Æ¡¢2019Ç¯¤ËÅì³¤1Éô¤ÎFC.ISE-SHIMA¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£22Ç¯¤ËÅö»þJFL¤Î¹âÃÎ¤Î²ÃÆþ¡£25Ç¯¤ËJ¥ê¡¼¥°¤Ë»²Æþ¤·¤¿¹âÃÎ¤Ç¡¢J3¥ê¡¼¥°Àï5»î¹ç¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ºòÇ¯11·î¤Ë¹âÃÎ¤ò·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¸½Ìò°úÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢·è¤·¤Æ½çÉ÷ËþÈÁ¤ÊÆ»¤Î¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤Æü¡¹¡¢²ù¤·¤µ¤äÉÔ°Â¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¿ô¤¨¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤³¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÄÖ¤Ã¤¿ÃæÅÄ¡£
¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤¿·Ð¸³¡¢½Ð²ñ¤¤¡¢³Ø¤Ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ºâ»º¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤Î³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
