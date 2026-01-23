豊嶋花＆山中柔太朗（M!LK）W主演 日本テレビ系にて毎週火曜 24:24〜24:54放送の「黒崎さんの一途な愛がとまらない」。次回、1月27日（火）24:24〜24:54に第4話を放送。物語は中盤に差し掛かり、小春（豊嶋花）に予期せぬ恋のライバル出現!?

この度、主題歌「恋春日和」を歌うSakurashimejiが撮影現場を訪問＆Ｗ主演の2人へ主題歌を生披露した。

Sakurashimejiは、「小春さんと黒崎さんの、少しいびつだけどピュアな関係や様々なやり取り、黒崎さんが「何回も何回も」小春さんに思いを伝えるけどうまくいかない不器用さと、それでもアタックし続ける心の強さがドラマと重なると思い書き下ろしました」と語り、ギターの弾き語りで主題歌を生披露。

豊嶋は「すごい！」「素敵！」と大感激し、「ずっと聴いていた曲を目の前で聴けるなんて本当にうれしいです。お二人の明るくてフレッシュな歌声が、小春ちゃんと黒崎さんにピッタリだと思いました！本当に感動しました！」と絶賛。山中も、「お二人の音楽は、交わされる真っ直ぐな眼差しがこの曲をより彩っている気がします。僕にとって今もこの先も本当に大切な曲です。作品に寄り添った素敵な楽曲をありがとうございます！」と感激の面持ちだった。

そして、1月27日（火）18:00〜 W主演の豊嶋・山中による第4話放送直前・緊急インスタライブが決定！ここでしか聞くことができない撮影秘話や見どころなどを語りつくす。

◆イントロダクション

父が切り盛りするおにぎり屋を手伝う高校生 白瀬小春（しらせこはる）。

いつものように、“できたてのおにぎり”を心をこめて握っていた――。

そのとき「この10億円で、僕と結婚してください」

……え？あまりに突然すぎて、手が止まる。

思わず顔を上げた小春の前にいたのは、どこか影がありながらも、目だけはまっすぐでウソのない青年・黒崎絢人（くろさきあやと）。

しかも彼の正体は、いま最も話題の天才小説家!?

ひたすら一途で、まっすぐで、ちょっとズレてて、止めようとしても止まらない黒崎さんの“暴走気味な愛”。

そして、その予測不能なアプローチに、少しずつ心を揺さぶられる小春。

おにぎり屋の女子高生 × 恋に不器用な天才小説家。

突拍子もないプロポーズから始まる、猪突猛進LOVE！

恋愛経験ゼロのピュアなふたりが紡ぐポップで甘くて、思わず笑顔になる新感覚ラブコメディー！

◆番組概要

日本テレビ系全国ネット 火曜プラチナイト

毎週火曜 24時24分〜24時54分放送 （全12話予定）

TVer・Hulu 毎話放送後配信開始

出演：

豊嶋花 山中柔太朗（M!LK）

大西利空 竹森千人 西山蓮都 佐藤大空 キタキマユ 上原あまね 中山碧瞳

石川恋 稲葉友

原作：岡田ピコ『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（「COMICポラリス」連載／フレックスコミックス刊）

脚本：齊藤よう 乾なつみ

演出：川崎僚 平井淳史 森美春

音楽：はらかなこ

主題歌：Sakurashimeji『恋春日和』（SDR）

制作：関根龍太郎

プロデュース：小林拓弘 岩倉達哉

プロデューサー：伊藤裕史 大西結衣 熊谷喜一

共同プロデューサー：礒田佳菜恵 今川広樹

協力プロデューサー：吉川恵美子

制作協力：S・D・P ヘッドクォーター AX-ON

製作著作：日本テレビ

