　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月23日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　58(　　　58)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 519(　　 519)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 418(　　 418)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　11(　　　11)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 110(　　　99)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1571(　　1571)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 792(　　 400)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　13(　　　13)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　49(　　　41)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　2821(　　1361)
　　　　　 　 　 3月限　　　 54258(　 27676)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　13(　　　 7)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 450(　　 286)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　2494(　　1488)
　　　　　 　 　 3月限　　　 28958(　 14164)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　28(　　　14)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　91(　　　91)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 6(　　　 6)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 138(　　 138)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2947(　　2947)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 3(　　　 3)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 652(　　 652)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　12(　　　12)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 478(　　 478)
　　　　　 　 　 3月限　　　 19323(　 19323)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 2(　　　 2)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

