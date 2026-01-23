主要国内証券 先物取引高情報まとめ（1月23日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月23日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 58( 58)
日経225ミニ 3月限 519( 519)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 418( 418)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 11( 11)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 110( 99)
日経225ミニ 3月限 1571( 1571)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 792( 400)
6月限 13( 13)
TOPIX先物 3月限 49( 41)
日経225ミニ 2月限 2821( 1361)
3月限 54258( 27676)
4月限 13( 7)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 450( 286)
6月限 1( 1)
日経225ミニ 2月限 2494( 1488)
3月限 28958( 14164)
4月限 28( 14)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 91( 91)
6月限 6( 6)
日経225ミニ 2月限 138( 138)
3月限 2947( 2947)
4月限 3( 3)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 652( 652)
6月限 3( 3)
TOPIX先物 3月限 12( 12)
日経225ミニ 2月限 478( 478)
3月限 19323( 19323)
4月限 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
