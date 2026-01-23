　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月23日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1762(　　 890)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 200(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1229(　　 745)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 200(　　　 0)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 313(　　　 0)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 192(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 326(　　 326)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1124(　　1124)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　30(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2909(　　 117)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 796(　　 584)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 949(　　 435)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 500(　　　 0)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2305(　　2270)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 322(　　 259)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2101(　　2101)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1519(　　1069)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　16(　　　14)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 488(　　 422)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　2609(　　1077)
　　　　　 　 　 3月限　　　 71486(　 38932)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　26(　　　10)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 604(　　 420)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　2556(　　 838)
　　　　　 　 　 3月限　　　 34549(　 16519)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 8(　　　 4)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 162(　　 162)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 281(　　 281)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3999(　　3999)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 566(　　 566)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　10(　　　10)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 457(　　 457)
　　　　　 　 　 3月限　　　 21985(　 21985)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 5(　　　 5)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース