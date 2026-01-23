主要国内証券 先物取引高情報まとめ（1月23日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月23日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1762( 890)
6月限 200( 0)
TOPIX先物 3月限 1229( 745)
6月限 200( 0)
日経225ミニ 3月限 313( 0)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 192( 0)
TOPIX先物 3月限 326( 326)
日経225ミニ 3月限 1124( 1124)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 30( 0)
TOPIX先物 3月限 2909( 117)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 796( 584)
TOPIX先物 3月限 949( 435)
6月限 500( 0)
日経225ミニ 3月限 2305( 2270)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 322( 259)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 2101( 2101)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1519( 1069)
6月限 16( 14)
TOPIX先物 3月限 488( 422)
6月限 2( 2)
日経225ミニ 2月限 2609( 1077)
3月限 71486( 38932)
4月限 26( 10)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 604( 420)
6月限 3( 3)
日経225ミニ 2月限 2556( 838)
3月限 34549( 16519)
4月限 8( 4)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 162( 162)
日経225ミニ 2月限 281( 281)
3月限 3999( 3999)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 566( 566)
6月限 10( 10)
日経225ミニ 2月限 457( 457)
3月限 21985( 21985)
4月限 5( 5)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
