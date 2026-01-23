　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月23日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　6769(　　6669)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　25(　　　25)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　7492(　　7492)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　3480(　　3480)
　　　　　 　 　 3月限　　　119999(　119999)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　34(　　　34)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3617(　　3617)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　40(　　　40)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　6301(　　6301)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　1743(　　1743)
　　　　　 　 　 3月限　　　 54958(　 54958)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　33(　　　33)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 505(　　 505)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 330(　　 330)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 770(　　 740)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3097(　　1995)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　 2(　　　 2)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3018(　　3000)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 605(　　 499)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1670(　　1649)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 113(　　 113)
　　　　　 　 　 3月限　　　　4999(　　4999)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 4(　　　 4)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1873(　　1873)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 482(　　 482)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1222(　　1222)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1721(　　1721)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2713(　　2713)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　1524(　　1524)
　　　　　 　 　 3月限　　　 24026(　 24026)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 417(　　 406)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 645(　　 645)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 112(　　 112)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 383(　　 383)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 507(　　 507)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　63(　　　63)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース