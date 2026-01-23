外国証券 先物取引高情報まとめ（1月23日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月23日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 6769( 6669)
6月限 25( 25)
TOPIX先物 3月限 7492( 7492)
日経225ミニ 2月限 3480( 3480)
3月限 119999( 119999)
4月限 34( 34)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3617( 3617)
6月限 40( 40)
TOPIX先物 3月限 6301( 6301)
日経225ミニ 2月限 1743( 1743)
3月限 54958( 54958)
4月限 33( 33)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 505( 505)
日経225ミニ 3月限 330( 330)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 770( 740)
TOPIX先物 3月限 3097( 1995)
日経225ミニ 2月限 2( 2)
3月限 3018( 3000)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 605( 499)
TOPIX先物 3月限 1670( 1649)
日経225ミニ 2月限 113( 113)
3月限 4999( 4999)
4月限 4( 4)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1873( 1873)
TOPIX先物 3月限 482( 482)
日経225ミニ 3月限 1222( 1222)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1721( 1721)
6月限 1( 1)
TOPIX先物 3月限 2713( 2713)
日経225ミニ 2月限 1524( 1524)
3月限 24026( 24026)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 417( 406)
TOPIX先物 3月限 645( 645)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 112( 112)
TOPIX先物 3月限 383( 383)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3( 3)
TOPIX先物 3月限 507( 507)
日経225ミニ 2月限 63( 63)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 6769( 6669)
6月限 25( 25)
TOPIX先物 3月限 7492( 7492)
日経225ミニ 2月限 3480( 3480)
3月限 119999( 119999)
4月限 34( 34)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3617( 3617)
6月限 40( 40)
TOPIX先物 3月限 6301( 6301)
日経225ミニ 2月限 1743( 1743)
3月限 54958( 54958)
4月限 33( 33)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 505( 505)
日経225ミニ 3月限 330( 330)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 770( 740)
TOPIX先物 3月限 3097( 1995)
日経225ミニ 2月限 2( 2)
3月限 3018( 3000)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 605( 499)
TOPIX先物 3月限 1670( 1649)
日経225ミニ 2月限 113( 113)
3月限 4999( 4999)
4月限 4( 4)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1873( 1873)
TOPIX先物 3月限 482( 482)
日経225ミニ 3月限 1222( 1222)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1721( 1721)
6月限 1( 1)
TOPIX先物 3月限 2713( 2713)
日経225ミニ 2月限 1524( 1524)
3月限 24026( 24026)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 417( 406)
TOPIX先物 3月限 645( 645)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 112( 112)
TOPIX先物 3月限 383( 383)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3( 3)
TOPIX先物 3月限 507( 507)
日経225ミニ 2月限 63( 63)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース