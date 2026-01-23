外国証券 先物取引高情報まとめ（1月23日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月23日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 10791( 9892)
6月限 312( 12)
TOPIX先物 3月限 13735( 13063)
6月限 200( 0)
日経225ミニ 2月限 6065( 6065)
3月限 154357( 154309)
4月限 45( 45)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5744( 5575)
6月限 65( 65)
TOPIX先物 3月限 13676( 13162)
6月限 4( 4)
日経225ミニ 2月限 5130( 4630)
3月限 85930( 85930)
4月限 34( 34)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 517( 241)
TOPIX先物 3月限 399( 399)
日経225ミニ 3月限 4092( 4092)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1344( 1216)
6月限 6( 6)
TOPIX先物 3月限 6145( 3564)
6月限 600( 0)
日経225ミニ 2月限 4( 4)
3月限 2439( 2431)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 814( 706)
TOPIX先物 3月限 4388( 3738)
6月限 2( 2)
日経225ミニ 2月限 69( 69)
3月限 5379( 5379)
4月限 1( 1)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1070( 919)
TOPIX先物 3月限 2837( 2837)
日経225ミニ 3月限 4231( 3897)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4337( 3189)
6月限 3( 3)
TOPIX先物 3月限 5787( 5781)
日経225ミニ 2月限 2686( 2686)
3月限 39564( 39564)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 587( 298)
6月限 100( 0)
TOPIX先物 3月限 1344( 1151)
6月限 100( 0)
日経225ミニ 2月限 500( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 87( 0)
TOPIX先物 3月限 1239( 1235)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 236( 234)
6月限 4( 4)
TOPIX先物 3月限 1026( 1026)
日経225ミニ 2月限 50( 50)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
