　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月23日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 10791(　　9892)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 312(　　　12)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 13735(　 13063)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 200(　　　 0)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　6065(　　6065)
　　　　　 　 　 3月限　　　154357(　154309)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　45(　　　45)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　5744(　　5575)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　65(　　　65)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 13676(　 13162)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　5130(　　4630)
　　　　　 　 　 3月限　　　 85930(　 85930)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　34(　　　34)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 517(　　 241)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 399(　　 399)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4092(　　4092)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1344(　　1216)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 6(　　　 6)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　6145(　　3564)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 600(　　　 0)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　 4(　　　 4)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2439(　　2431)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 814(　　 706)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　4388(　　3738)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　69(　　　69)
　　　　　 　 　 3月限　　　　5379(　　5379)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 1(　　　 1)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1070(　　 919)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2837(　　2837)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4231(　　3897)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4337(　　3189)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　5787(　　5781)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　2686(　　2686)
　　　　　 　 　 3月限　　　 39564(　 39564)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 587(　　 298)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 100(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1344(　　1151)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 100(　　　 0)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 500(　　　 0)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　87(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1239(　　1235)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 236(　　 234)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1026(　　1026)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　50(　　　50)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

