「日経225オプション」2月限コール手口情報（23日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、23日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万4750円コール
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万4500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 43( 43)
JPモルガン証券 12( 12)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
BNPパリバ証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ゴールドマン証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万4375円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
JPモルガン証券 9( 9)
SBI証券 5( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万4125円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 6( 6)
ABNクリアリン証券 6( 6)
◯5万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 124( 124)
JPモルガン証券 36( 36)
ソシエテジェネラル証券 21( 21)
BNPパリバ証券 17( 17)
SBI証券 9( 7)
松井証券 7( 7)
楽天証券 4( 4)
ビーオブエー証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
シティグループ証券 1( 1)
◯5万3750円コール
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
UBS証券 50( 0)
ソシエテジェネラル証券 50( 0)
◯5万3625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
