モデルの滝沢眞規子（47）が23日、自身のインスタグラムを更新し、自宅の中庭の光景を公開した。

「この木、だんだん曲がってきてる気がするけど大丈夫か」とつづり、斜め方向に伸びた樹木がある中庭の画像を投稿。「いずれにしてもこの環境に適応しようとして曲がりながも試行錯誤し成長したい感があって、まるで頑張ってる人間みたいに思えてきたので今後も優しく見守りたいです」と思いを記し、「ほんとに倒れそうになったら全力で手を差し伸べるよ」と続けた。

フォロワーからはリュウゼツラン科の植物「ユッカ・ロストラータですよね？」との声が届いたほか、「こんな立派なのすごいです」「太陽の光が当たる方向に伸びていってるんだと思いますよ」「窓の中を覗いてるみたい」「こんな豪邸で悠々と伸びてる植物が羨ましいです」「こんなに曲がって伸びるんですねぇ！初めて知りました！」などのコメントが寄せられた。

滝沢は2001年2月、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚。03年に第1子女児、07年に第2子男児、08年に第3子女児を出産した。