±Ñ¹ñ¤ÎÅÁÀâÅª¥í¥Ã¥¯²Î¼ê¥Õ¥£¥ë¡¦¥³¥ê¥ó¥º¤¬ÁÔÀä¤ÊÆ®ÉÂÀ¸³è¤ò¹ðÇò¡¡£²£´»þ´Ö´Ç¸î»Õ¤¬¾ïÃó
¡¡±Ñ¹ñ¤ÎÅÁÀâÅª¥í¥Ã¥¯²Î¼ê¥Õ¥£¥ë¡¦¥³¥ê¥ó¥º¡Ê£·£´¡Ë¤ÏÄ¹Ç¯¤ËÅÏ¤ê·ò¹¯ÌäÂê¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¸ø¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯´Ö¤ÏÆÃ¤Ëº¤Æñ¤Ê¾õÂÖ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÊÆ»ï¥Ô¡¼¥×¥ë¤¬ÀèÆü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡±Ñ¹ñ¤ÎÌ¾¥×¥í¥°¥ì¥Ð¥ó¥É¡¢¥¸¥§¥Í¥·¥¹¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¥Õ¥£¥ë¤Ï¡¢£²£±ÆüÊüÁ÷¤Î£Â£Â£Ã¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö£Å£ò£á£ó¡×¤Ç»Ê²ñ¼Ô¤Î¥¾¡¼¥¤¡¦¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¡ÖÌô¤ò¤¤Á¤ó¤È°û¤à¤è¤¦¤Ë£²£´»þ´Ö´Ç¸î»Õ¤¬¾ïÃó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É¨¤ËÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÎ¤Ë°±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Á´¤Æ¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ïº£¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¹ðÇòÁ°¤«¤é¥Õ¥£¥ë¤Ï¿À·ÐÂ»½ý¡¢É¨¤ÎÉé½ý¡¢¿ÕÂ¡¤ÎÉÂµ¤¡¢£²·¿ÅüÇ¢ÉÂ¤Ê¤É¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¿ÇÃÇ¤ÏºÇ½ªÅª¤ËÈà¤Î²»³Ú³èÆ°¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢¥Õ¥£¥ë¤Ï£²£°£²£²Ç¯¤Î¥¸¥§¥Í¥·¥¹¤Î¥é¥¹¥È¥Ä¥¢¡¼¤òÁ°¤Ë°úÂà¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Õ¥£¥ë¤Ï£°£·Ç¯¤Î¥¸¥§¥Í¥·¥¹¤È¤Î¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Ë¼ó¤òÉé½ý¡££±£µÇ¯¤Ë¤âÉé½ý¤·¤Æ¼ê¤Î¿À·ÐÂ»½ý¤ò¼£¤¹¤¿¤á¤ÎÂç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤³¤Î¼ê½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥£¥ë¤Ï¥É¥é¥à±éÁÕ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£µÇ¯¤Ë¤ÏÊÆ»ï¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥¹¥È¡¼¥ó¤ËÂÐ¤·¡Ö£Í£Ò£É¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤é¡¢ÇØÃæ¤È¹ø¤¬¤Ò¤É¤¯ÄË¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°å»Õ¤ÏºÁ¹ü¿À·Ð¤ò¼£ÎÅ¤·¡¢ÇØÃæ¤ò¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤·¤Æ¡¢¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ò¸µ¤ËÌá¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¼ê½Ñ¸å¡¢¥Õ¥£¥ë¤Ï¡Ö¥Ð¥¤¥¿¥ë¥µ¥¤¥ó¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀµ¾ï¡×¤È¤Ê¤ê¡¢Îý½¬¤òÄÌ¤¸¤ÆºÆ¤Ó¥É¥é¥à±éÁÕ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·ÇØÃæ¤Î¼ê½Ñ¤ÇÀÔÄÇ¤È¸Ô´ØÀá¤Î¾õÂÖ¤Ï²þÁ±¤·¤¿¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÍÌ¾°åÎÅµ¡´Ø¥á¥¤¥è¡¼¡¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Â¤ÎÁ°Éô¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¤Î¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Êâ¹Ô¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¡Ö¥É¥í¥Ã¥×¥Õ¥Ã¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹çÊ»¾É¤âÈ¯¾É¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Õ¥£¥ë¤Ï¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¾¾ÍÕ¾ó¤Ç²óÉü¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤ËÅ¾¤ó¤ÇÂ¤ò¹üÀÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¤Î¼ê½Ñ¤«¤é²óÉü¤·¤¿¸å¡¢¤Þ¤¿Å¾¤ó¤ÇÆ±¤¸Â¤ÎÊÌ¤ÎÉôÊ¬¤ò¹üÀÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤Ï±¦Â¤Ï´°Á´¤ËËãáã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥Õ¥£¥ë¤Ï¡Ö´¶³Ð¤¬Ìá¤ë¤Þ¤Ç£±Ç¯¤«£³¤«·î¤«¤«¤ë¤«Á´¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÏÍ§Ã£¤Ë¼«Ëý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥·¥ç¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤â²¿¤«¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èá¤·¤¯¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï¤Þ¤¿¤½¤Î´¶³Ð¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈºÆµ¯¤ØÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£°ÎÂç¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î²óÉü¤òµ§¤ê¤¿¤¤¡£