¡¡¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï¡¢Ëè½µ¶âÍËÌë9»þ～¡¢¥É¥é¥Þ9¡Ö¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡×¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥É¥é¥Þ¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤È¹ÖÃÌ¼Ò¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤¹¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡É²ÊÁÜ¸¦¤Î¥¨ー¥¹¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Àì¶È¼çÉØ¡¦µÈ²¬»í¿¥¤¬ÁÜºº°ì²Ý¤Î¿·ÊÆ·º»ö¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ëÉ×¡¦Æ»É§¤«¤é¤È¤¢¤ë»¦¿Í»ö·ï¤ÎÁêÃÌ¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÊª¸ì¤Ï»×¤ï¤ÌÅ¸³«¤Ë¡Ä¡£²Ê³Ø¤È²ÈÂ²¤ÎÎÏ¤Ç»ö·ï¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹ËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥êー¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½Âå¤ÎÉ×ÉØ¤ä²ÈÂ²¤Îºß¤êÊý¤âÉÁ¤¯¥Ûー¥à¥É¥é¥Þ¤È¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡½Ð±é¼Ô¤Ë¤Ï¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡¦µÈ²¬»í¿¥¤ò¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡¢»í¿¥¤ÎÉ×¤Ç·º»ö¤ÎµÈ²¬Æ»É§¤ò²£»³Íµ¡¢¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤Î°¦¤¹¤ëÂ©»Ò¡¦µÈ²¬Î¼²ð¤òº´Æ£Âç¶õ¡¢»í¿¥¤¬¤«¤Ä¤Æ¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿²ÊÁÜ¸¦¥á¥ó¥Ðー¤Ë±óÆ£·û°ì¡¢ÅçÂÞ´²»Ò¡¢ÂçÆâ¥ê¥ª¥ó¡ÊAmBitious¡Ë¡¢¾®¼ê¿Ìé¡¢Æ»É§¤¬Ì³¤á¤ë¿ÀÆàÀî¸©·ÙÁÜºº°ì²Ý¥á¥ó¥Ðー¤ËÈ¬ÅèÃÒ¿Í¡¢Æþ¹¾¿Óµ·¡¢ÅÏÊÕ¤¤¤Ã¤±¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÎ¼²ð¤¬ÄÌ¤¦ÍÄÃÕ±à¤ÎÀèÀ¸¤Ë¹â»³°ì¼Â¤È¤¤¤Ã¤¿¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÇÛ¿®³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«6Æü´Ö¡Ê1·î16Æü～21Æü¡Ë¤Ç¡¢ºÆÀ¸²ó¿ô150Ëü²ó¤òÆÍÇË¡ÊTVer DATA MARKETING¤Ë¤Æ»»½Ð¡¢TVer¡¦¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡¦Lemino¤Î¹ç·×ÃÍ¡Ë¡£¤³¤Á¤é¤â¥Æ¥ìÅì¤Î¥´ー¥ë¥Ç¥óÂÓÈÖÁÈ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö»Ë¾åºÇÂ®¡×¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£ÌëÊüÁ÷¤ÎÂè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤ª»û¤Ç¤Î²Ð¤Î¶ÌÁûÆ°¤È¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ç¤Î»¦¿Í»ö·ï¤¬È¯À¸¡ª²Ê³Ø¤¬Ë½¤¯°Õ³°¤Ê·Ò¤¬¤ê¤È¤Ï!?º£¸å¤Î¡Ö¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡×¤Ë¤â¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢ãÂè2ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¢ä
¤¢¤ëÌë¡¢»í¿¥¡Ê¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡Ë¡¦Æ»É§¡Ê²£»³Íµ¡Ë¡¦Î¼²ð¡Êº´Æ£Âç¶õ¡Ë¤Ï¡¢¡È¿Íº²Ãµ¤·¡É¤Î¤¿¤á»û¤Î¿¹¤òË¬¤ì¤ë¡£¿Íº²¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦ÍÄÃÕ±à¤ÎÍ§Ã£¤ÎÏÃ¤ò¿®¤¸¤¿Î¼²ð¤¬¡Ö²Ê³Ø¤Ç¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡×¤ÈÌóÂ«¡£¿Íº²¤ÏÈ¯²Ð¸½¾Ý¤À¤È¸À¤¦»í¿¥¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä3¿Í¤ÎÁ°¤Ë¿Íº²¤È½÷À¤ÎÍ©Îî¤¬⁉️»í¿¥¤Ï¿¿Áê²òÌÀ¤ËËÛÁö¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢Æ»É§¤Ï¹âÎð¼Ô¤òÁÀ¤Ã¤¿¶¯Åð»¦¿Í¤Î¼çÈÈ³Ê¡È¥´ー¥¹¥È¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃË¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤¦¡£ÃË¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÎã¤Î»û¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢°Õ³°¤Ê·Ò¤¬¤ê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡À¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡¦TVer¡¦Lemino¤Ç¤ÏÂè1ÏÃ¤òÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ!¡¿
¢ãÂè1ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¢ä
¤«¤Ä¤Æ¡È²ÊÁÜ¸¦¤Î¥¨ー¥¹¡É¤Èëð¤ï¤ì¤¿µÈ²¬»í¿¥¡Ê¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡Ë¤Ï¡¢½Ð»º¤òµ¡¤ËÂà¿¦¤·¸½ºß¤Ï¼çÉØ¶È¤ËÀìÇ°Ãæ¡£¿·ÊÆ·º»ö¤ÎÉ×¡¦Æ»É§¡Ê²£»³Íµ¡Ë¤È¡¢Ç¯ÃæÁÈ¤Î°ì¿ÍÂ©»Ò¡¦Î¼²ð¡Êº´Æ£Âç¶õ¡Ë¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÀÞ¡¢Âç³Ø¶µ¼ø¡¦¿ÀÅÄ¡Ê¸ÓÅÄµÈÉ§¡Ë¤ÎºÊ¡¦ºÚ¡¹Èþ¡ÊÀ±Ìî¿¿Î¤¡Ë¤¬¹Ê»¦¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¡£ÀèÇÚ·º»ö¡¦ÂÀÅÄÍÎÊ¿(È¬ÅèÃÒ¿Í)¤Ë¤â°Õ¸«¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤¿Æ»É§¤Ï¡¢»í¿¥¤Ë»ö·ï¤òÁêÃÌ¡£¡È²ÊÁÜ¸¦º²¡É¤¬áÖ¤»Ï¤á¤¿»í¿¥¤Ï»ö·ï¤Î¿¿Áê²òÌÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹――¡£
¢ãÈÖÁÈ³µÍ×¢ä
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û ¥É¥é¥Þ£¹¡Ö¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡×
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û Ëè½µ¶âÍËÌë9»þ～9»þ54Ê¬
¡ÚÊüÁ÷¶É¡Û ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¢¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¡¢¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡¢TVQ¶å½£ÊüÁ÷
¡ÚÇÛ¿®¡Û ³ÆÏÃÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤«¤éÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖPrime Video¡×¤Ë¤Æ¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®
▶Prime Video¡§https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/
*ºîÉÊ¤Î»ëÄ°¤Ë¤Ï²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ÊAmazon¥×¥é¥¤¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ïamazon.co.jp/prime¤Ø¡Ë
*Amazon¡¢Prime VideoµÚ¤Ó¤³¤ì¤é¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦É¸¤Ï¡¢Amazon.com, Inc.
Ëô¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¹¹ðÉÕ¤ÌµÎÁÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖTVer¡×¤Ê¤É¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡ª¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¤ÏTVer¤Ç¡£
¡ú¸«Æ¨¤·¤òËÉ¤°ÊØÍø¤Ê¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¡×¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ú
▶TVer¡§https://tver.jp/series/sr53qbc9gs
▶¥Æ¥ìÅìHP(¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì)¡§https://video.tv-tokyo.co.jp/motokasouken/
▶Lemino¡§https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7
¡Ú¼ç±é¡Û ¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«
¡Ú½Ð±é¡Û ²£»³Íµ ÅçÂÞ´²»Ò º´Æ£Âç¶õ Æþ¹¾¿Óµ· ÂçÆâ¥ê¥ª¥ó¡ÊAmBitious¡Ë¹â»³°ì¼Â¡¿¤«¤¿¤»ÍüÇµ ¸Í¼¡½Å¹¬ ¾®¼ê¿Ìé ¿á±ÛËþ ÅÏÊÕ¤¤¤Ã¤±¤¤ È¬ÅèÃÒ¿Í ±óÆ£·û°ì
¡Ú¸¶ºî¡Û ¡Ö¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë
¡ÚµÓËÜ¡Û Èøºê¾Ìé¡¢¼¯ÌÜ¤±¤¤»Ò¡¢²¬ºêÍ³µª»Ò¡¢¸÷±×µÁ¹¬
¡Ú´ÆÆÄ¡Û ËÙ¹¾µ®Âç¡¢ÊÒ»³Íº°ì¡¢¼é²¼ÉÒ¹Ô
¡Ú¥×¥í¥Ã¥È¶¨ÎÏ¡¦¾®Àâ¡Û ¿·Æ£¸µµ¤
¡Ú²»³Ú¡Û ¼Ä⽥Âç²ð
¡Ú¼çÂê²Î¡Û THE BEAT GARDEN¡Ö¥¨¥ì¥á¥ó¥È¡×¡ÊUNIVERSAL SIGMA¡Ë
¡Ú¥Áー¥Õ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Û ßÀÃ«¹¸°ì¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë
¡Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Û ÌÚ²¼¿¿Íü»Ò¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¡¢ÆóÉÓºóÌé¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¡¢ÀÐ⽥Ëã°á¡Ê¥Û¥ê¥×¥í¡Ë
¡ÚÀ©ºî¡Û ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢¥Û¥ê¥×¥í
¡ÚÀ½ºîÃøºî¡Û ¡Ö¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡Ú¸ø¼°HP¡Û https://www.tv-tokyo.co.jp/motokasouken/
¡Ú¸ø¼°X¡Û @tx_drama9¡Êhttps://x.com/tx_drama9¡Ë
¡Ú¸ø¼°Instagram¡Û @tx_drama9¡Êhttps://www.instagram.com/tx_drama9/¡Ë
¡Ú¸ø¼°TikTok¡Û @tx_drama9¡Êhttps://www.tiktok.com/@tx_drama9¡Ë