¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎËÙ¹¾À»²Æ¤¬23Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿¿¹È¤Î¥Á¥ã¥¤¥Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÙ¹¾¤¬¡ÖLove ¡õ Power from Japan¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î¿Íµ¤¥°¥é¥Ó¥¢¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¸¶¿§Èþ½÷¿Þ´Õmini¡×¤ËËÙ¹¾¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤È¤¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÍçÂ¤ÇÈþµÓ¤òÀË¤·¤²¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤Ê¤¬¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ëËÙ¹¾¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÀ¨¤¯¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤Ç¤¹¡ª¡¡²¡Ç¦¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£ËÙ¹¾À»²Æ¡Ê¤Û¤ê¤¨ ¤ß¤Ê¡Ë
1993Ç¯7·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹½êÂ°¡£¡ÖÆüËÜ°ì¡¢¶¯¤¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡×¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶õ¼ê¹õÂÓ¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥¤¥Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î´¤³ä¤êÆ°²è¤Ï¡¢30Ëü°Ê¾å¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤òµÏ¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖËÙ¹¾À»²Æ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷mina_horie¡Ë
