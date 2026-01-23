176cm元アイドル22歳、タイトなトップス×ミニスカ姿が「スタイル抜群」「最高」 コスプレイヤーとして活躍中
コスプレイヤーの緑川希星が、23日にまでにエックスを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】176cm元アイドル22歳が「スタイル抜群」「魅力的」 大胆なコスプレ姿も（12枚）
2019年には「日本レースクイーン大賞2019」の新人部門ファイナリストに選出され、2022〜23年にはアイドルグループ「功夫少女（カンフーガールズ）」としても活動していた緑川。SNSでは大胆なコスプレ姿などを披露し、注目を集めている。
今回は「176cmの22歳です。おおきい子でも良いよって言ってくれる優しい人いますか？」とつづり、タイトなトップス×ミニスカ姿を公開。ニーハイソックスでも魅せた。ファンからは「最高すぎ」「スタイル抜群」「無敵！」などの声が集まっている。
引用：「緑川希星（きらら）」エックス（@kirarachandesu_）、インスタグラム（＠kirarachandesu）
