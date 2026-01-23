＜第98回アカデミー賞授賞式＞NHK BSで3月16日生中継！ レッドカーペットの様子も
NHK BSで、米・ロサンゼルスで開催される「第98回アカデミー賞授賞式」の模様を生中継。3月16日6時30分より生放送される。
【フォト特集】＜第97回アカデミー賞＞豪華セレブがレッドカーペットに登場！
“オスカー”とも呼ばれるアカデミー賞は、映画芸術科学アカデミーが主催する世界最高峰の映画の祭典。毎年、映画業界の優れた作品や個人を表彰するために開催されている。表彰されるのは作品賞はじめ、監督賞、主演男優賞、主演女優賞など24部門。
NHK BSでは、誰が、どの作品が栄冠に輝くのか。歴史的瞬間をたっぷりと生放送で届ける。授賞式の模様はもちろん、直前のレッドカーペットの様子も独自中継で伝える。
世界中の映画ファンたちの視線が一点に集まるアカデミー賞授賞式の模様に期待が高まる。
なお、NHK総合にて3月下旬『第98回 アカデミー賞 授賞式 総集編』（録画）も放送予定だ。
『生中継！第98回 アカデミー賞 授賞式』は、NHK BSにて3月16日6時30分生放送。
