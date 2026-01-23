鈴木愛理、ソロで「THE FIRST TAKE」へ初登場。名曲「初恋サイダー」披露へ
鈴木愛理が、第633回の「THE FIRST TAKE」にソロで出演する。
アーティストとして、そして表現者として進化を続ける彼女。今回はかつて活動していたハロー!プロジェクト所属の嗣永桃子・夏焼雅・鈴木愛理からなるユニット・Buono!より「初恋サイダー」(2012年)を鈴木愛理ソロで披露する予定だ。
Buono!のヒットナンバーにして、アイドル界屈指の名曲として多くのアーティストにカバーされてきた本楽曲が、鈴木愛理ツアーバンドメンバーによる生演奏とともに一発撮りされる。動画にプレミア公開日時は1月23日(金)22時から。
◆ ◆ ◆
■鈴木愛理 コメント
2012年に発売した「初恋サイダー」を2026年に歌わせていただけるということは、14年前の私では考えられなかったなと思います。
この曲はBuono! 3人の曲であり、その事をずっと大事にしているので、当時大事にしていた感覚をしっかり持って歌いました。
皆さんに届くと嬉しいです。
◆ ◆ ◆
