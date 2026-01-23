売り切れ前に【3COINS】に走れーーッ！ 大人がヘビロテしたい♡「再入荷美容グッズ」

【3COINS（スリーコインズ）】には気軽に取り入れやすい美容グッズがたくさん揃っています。その中で何を買えばいいか迷ったら、人気の「再入荷アイテム」に注目してみて！ 今回ピックアップしたアイテムはシンプルさと使いやすさを両立したデザインで、使うたびに気分が上がりそうなものばかり。気になっていた人も、今のうちにチェックがおすすめです。

スタイリッシュなコームで髪に艶感を

【3COINS】「メタルコーム／ and us」\2,200（税込）

手のひらサイズの上品なメタル素材のコーム。公式サイトによると「静電気をカットし髪の広がりを抑え」たり、「髪表面の光沢感をアップ」させたりできるという機能性を備えています。ポーチにも収納しやすく、外出先でのスタイリング直しにも活躍しそうです。

寝ながら美髪・美肌ケア

【3COINS】「シルク枕カバー大きめ：50 × 70cm／ and us」\1,980（税込）

寝ている間の髪への摩擦が気になる人におすすめしたいのが、シルク素材の枕カバー。こちらはシルク100%素材を使用していて、「肌あたりがよく翌朝の髪の絡まりを軽減」（公式サイトより）してくれるそう。ゴム仕様で着脱も簡単なので、忙しい日々でも負担なく取り入れられそうです。グレーやアイボリーなど落ち着いたカラーが揃っているので、寝室のインテリアにも自然になじみます。

外出先でも頼れるミニサイズのケアアイテム

【3COINS】「コンパクトシェーバー／ and us」\1,100（税込）

ポーチに入れておけるコンパクトなシェーバーは、気になる部分をさっと整えたいときの強い味方です。筆者も愛用中で、細かな部分までうぶ毛をしっかりキャッチしてくれる優れもの。LEDライト付きなのも嬉しいポイントです。キャップ付きで衛生的に持ち運べるので、外出前や旅行中のお手入れにも活躍します。

洗う・干す・収納が、これ一つで完結！

【3COINS】「メイクブラシクリーナー／ and us」\550（税込）

メイクブラシのお手入れの時短を叶えてくれそうな多機能クリーナー。内側の凸凹部分でブラシをやさしく洗い上げ、洗浄後はそのままスタンドとして乾かすことができます。ブラシだけでなく、パフの乾燥にも使えるうえ、使い終わったら収納ケースとしても使える3WAY仕様！ 出会ったら即買い必至かも！

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里