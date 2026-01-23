アドベンチャーワールド（和歌山・白浜町）は２３日、１月３１日、２月１日の２日間、動物たちとゲストの無病息災を願う節分特別イベントを開催すると発表した。

本イベントは、１９７８年の開園時から共に歩んできたアフリカゾウ（推定５４歳）へ感謝を込め、特製の手作り恵方巻をプレゼントする体験をお届け。開園前の静かなパークに特別入園し、アフリカゾウが寝室から運動場へ踏み出す瞬間を観察できる。さらに、アフリカゾウの長寿を支える「食事」についてスタッフからのレクチャーを聞いて、手のひらサイズの恵方巻と白菜を丸ごと１玉使った特大恵方巻を手作りし、アフリカゾウへ直接プレゼントする。

▼開催日：１月３１日、２月１日

▼時間：午前９時１５分〜午前１０時１５分（受付：午前９時００分〜午前９時１５分）

▼場所：サファリワールド アフリカゾウエリア（受付場所：エントランス）

▼料金：３０００円／組※入園料別途必要※１組５人まで（４歳未満は人数に含まない）

▼定員：２０組／日

▼申込み：Ｔｅｒｒａｖｉｅにて１月２３日午後５時００分より販売開始。