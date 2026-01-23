緑仙、新曲「コンパスは透明」がTVアニメ『鑑定士(仮)』オープニングテーマに決定＋アニメPVも公開
緑仙の新曲「コンパスは透明」が、4月から放送スタートのTVアニメ『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士(仮)らしいですよ？』番組オープニングテーマに決定した。
新曲「コンパスは透明」は、風が吹き抜けるような爽やかな歌声と、冒険に踏み出す勇気をくれるような素直で前向きな歌詞が魅力だ。
TVアニメ『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士(仮)らしいですよ？』(原作：あてきち／イラスト：しがらき旭／漫画：武田充司／アルファポリス刊)はシリーズ累計90万部突破の小説＆コミックスが原作。4月よりTOKYO MX、BS朝日にて放送スタートする。
主人公の高校生ヒビキが異世界で出会った仲間たちとワクワクドキドキの大冒険へ出かける様子が描かれた最新キービジュアルほか、楽曲「コンパスは透明」の一部を聴くことが可能なアニメPVも公開となった。
以下に、新曲「コンパスは透明」に関する緑仙のコメントをお届けしたい。
◆ ◆ ◆
「鑑定士(仮)が主人公ということで、最初は「一体どうなるんだろう？」とドキドキしながら読み始めました。
読み進めるほどに、“冒険”や“友情”といった自分の大好きなテーマが鮮やかに描かれていて、どんどん物語に引き込まれていきました。
主人公の、冒険に対する不安を抱えながらも、仲間を信じて一歩踏み出そうとするまっすぐな気持ちに心を動かされました！
その想いをそのまま歌に込めています！」
──緑仙
◆ ◆ ◆
■TVアニメ『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士(仮)らしいですよ？』
放送開始：2026年4月より
放送局：TOKYO MX、BS朝日にて
▼CAST
真名部響生：金元寿子
エマリア：伊藤 静
クロード：三宅健太
リリアン：ラマルファ ミッシェル 立山
ヴェネ：首藤志奈
イヴェル：日笠陽子
スティーリア：徳井青空
主神：興津和幸
魔神：涼本あきほ
冥神：田中ちえ美
サポちゃん：田村ゆかり
▼STAFF
原作：あてきち（アルファポリス刊）
原作イラスト：しがらき旭
漫画：武田充司
監督：星野 真
シリーズ構成・脚本：清水 恵
キャラクターデザイン：大川美穂子・松本淑恵
アニメーション制作：スタジオフラッド
美術監督：芦野由紀子(スタジオちゅーりっぷ)
色彩設計：中原あゆみ
撮影監督：寺本憲正
編集：柳 圭介(柳編集室)
音響制作：ビットグルーヴプロモーション
音響監督：濱野高年
音楽：菊谷知樹
オープニングテーマ：緑仙「コンパスは透明」
・公式サイト：https://kanteishikari-anime.com
・公式X：https://x.com/@kanteishi_anime
▼原作情報
■原作小説 / コミックス
シリーズ累計発行部数：90万部(電子含む)
※小説既刊 8巻発売中
※コミックス既刊 10巻発売中
・公式サイト：https://www.alphapolis.co.jp/media/kanteishikari
