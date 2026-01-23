重要ポイント

・冬季限定スイーツ「SNOWS」アムール出店情報

・今冬の最注目は名古屋限定「どんぐりぼうし 赤」

・販売点数を増やして例年よりも予約は取りやすく

名古屋のバレンタインを語る上で欠かせない一大イベントと言えば「アムール・デュ・ショコラ」。

毎年、どれにしようか本気で悩む人も多い中、2026年も大変注目を集めているのが北海道発・冬季限定スイーツブランド「SNOWS(スノー)」です。

名古屋限定の新作をはじめ「SNOWS」の魅力を存分に味わえるバレンタインポップアップ最多のラインナップということで、このチャンスは絶対に見逃せません！

年に一度の本気バレンタイン会場

名駅直結で甘い誘惑の中心地へ！

「SNOWS」が出店するのは「ジェイアール名古屋タカシマヤ」で開催中のご存知「2026アムール・デュ・ショコラ」。

会場は3階のサテライト会場、期間はバレンタイン当日の2月14日(土)まで。

本当にたくさんのスイーツ好きが来店を希望するということで、混雑緩和のため事前抽選予約制を導入。

「ジェイアール名古屋タカシマヤ イベント申込専用LINEアカウント」から入場事前予約(抽選受付)ページから申し込みを。

「SNOWS」は大人気ブランドということで、スケジュール的に可能であれば平日の夕方頃が狙い目です。

商品の販売点数を昨年よりも増やしているので、例年よりも入場予約は取れやすくなっているそうなので、その点は期待しましょう。どちらにしても事前準備を抜かりなく！

入場事前予約(抽選受付)について

⇒詳しくはこちら

SNOWSとは？

冬だけ出会える特別なブランド。

冬の北海道から生まれた期間限定スイーツ「SNOWS」。

販売期間は毎年11月～翌年4月末頃までと限られ、放牧酪農で育てた牛のミルクを使った濃厚でコクのある味わいが特徴です。

常設店を持たず、期間限定のポップアップやオンライン販売のみという点も、特別感を高めています。

名古屋でしか買えない限定&新作

①どんぐりぼうし 赤

4個入3,024円

名古屋バレンタインの狙い目No.1です！

今回の「SNOWS」で最も注目したいのが「ジェイアール名古屋タカシマヤ」限定の「どんぐりぼうし 赤」。

ファンの声から生まれたという、バレンタインの特別仕様です。

「SNOWS」の人気商品「どんぐりぼうし」をベースに、ストロベリーチョコレートといちごムースを重ねています。

クラッシュアーモンド入りの生チョコレートケーキは、しっとりとした食感の中にナッツの香ばしさがアクセント。

そこへ、北海道の放牧牛乳を使ったミルキーなムースと、いちごの甘酸っぱさが加わります。ミルクのコクと軽やかな後味のバランスが際立つ仕上がり。

濃厚なのに重たくなく、最後まで心地良く食べられるのはさすが「SNOWS」ならでは。

名古屋限定でひとり2箱までという希少性もあり、特別感のあるバレンタインスイーツとして絶対お勧め！

バレンタインの新商品

②雪まくら

4個入2,484円

まくらのようなふっくらとしたパイに、風味豊かな冬の放牧牛乳でまろやかに仕上げたカスタードクリームをたっぷりと注ぎ、ビターなカカオ香るチョコレートをまとわせています。

バターの香ばしいパイとミルクのコクを引き立てたカスタードクリーム、絶妙なブレンドのビターチョコレートが織りなす黄金比を味わえます。

SNOWSの顔といえばこれ



③スノーサンド

5個入1,080円～

累計約2,000万枚。信頼の定番！

「SNOWS」を語るうえで欠かせない代表作が「スノーサンド」。

サクッと焼き上げたラングドシャクッキーで、なめらかな生チョコレートをサンドしています。

使用されているチョコレートには、北海道の放牧牛乳を使用。

ミルクの自然な甘みとコクがありながら、後味は驚くほど軽やかです。

バレンタインシーズンには限定のデザイン缶も登場し、見た目重視派にもお勧め。ギフトとしても外さない一品です。

とろける生チョコ派に！

④スノーボール 黒

9個入1,728円

生クリーム入り生チョコレートを、さらにチョコレートで包み込んだトリュフタイプ。

口に含むと、外側と中身が一体となって溶けていく、なめらかな口どけが魅力です。

甘さは控えめで、ミルクのコクをしっかり感じられる王道フレーバー。

チョコレートらしいチョコが好きという人には特に選ばれそうな一箱ですね。

⑤スノーボール 赤

9個入1,998円

「スノーボール 黒」をベースに、いちごの風味を加えた期間限定フレーバー。

チョコレートの濃厚さに、いちごの酸味が加わることで、後味がより軽やかになります。

華やかな味わいと見た目で、バレンタインらしさを重視したい人にぴったり。

季節感のあるギフトとしても人気です。

⑥スノーボール ごろり

5個入2,052円

通常よりも大粒サイズで仕上げた、食べ応えのある生チョコレート。

ひと粒の中で、チョコレートの濃淡や食感の変化を楽しめる構成になっています。

少量でも満足感が高く、自分へのご褒美チョコとして選ばれやすい商品です。

⑦スノーチップス

4袋入1,485円

カカオの豊かな風味が広がる粉雪のような口どけ！

生地に練り込んだチョコレート、チップスに噴霧したチョコレート、最後にまとわせる粒状のチョコレートのトリプルチョコが絶妙な美味しさを生み出します。

独自の揚げ焼き製法で作り上げた、サクッと食感も魅力です。

4袋入りなので、シェア用や職場向けにももってこい。

スティックで楽しむSNOWS

⑧森ノ木 黒

8本入1,242円

クリスピーな食感が特徴のスティックタイプ。

ミルクチョコレートのコクと軽やかな食感で、テンポ良く味わえます。

「SNOWS」初めてという人にも手に取りやすい、バランスの良い定番商品です。

⑨森ノ木 赤

8本入1,512円

「森ノ木 黒」にフリーズドライいちごを加えたフレーバー。

ホワイトチョコレートのまろやかな甘みと、いちごの酸味がアクセントになっています。

見た目にも華やかで、バレンタインギフトらしさをとことん演出したい人にお勧めです。

まとめ

名古屋の大人女子にこそ

選んでほしいSNOWS！

日本最大！年に一度のショコラの祭典「アムール・デュ・ショコラ」。

数あるショップ・ブランドの中でも今回紹介した「SNOWS」は、北海道らしい素材の良さから冬季限定の希少性、ビジュアルの良さなど、どの角度から考えても外せませんね。

名古屋限定の商品を狙うも良し、ブランドを代表する王道の一箱を選ぶも良し！

2026年のバレンタインは、文字通り今しか出会えない「SNOWS」で、自分へのご褒美や大切な人へのギフト選びを思い切り楽しんでください！

イベント名：2026アムール・デュ・ショコラ

開催場所：ジェイアール名古屋タカシマヤ3Fサテライト会場

開催期間：1/16(金)～2/14(土)

開催時間：10:00～20:00

公式サイト：https://snows-winter.com