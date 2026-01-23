衆議院が23日、解散されました。衆院選は解散から投開票まで16日という戦後最短のスケジュールとなり、27日火曜日に公示されます。番組では、「超短期決戦」となった今回の衆議院選挙に関心が「ある」か「ない」か、YBCアプリでアンケートを実施しました。



今回は1490人の方から回答がありました。

まずは回答者の年代をみていきます。

60代の回答が最も多く、次いで50代、40代、70代、30代と続いています。

それでは、アンケートの結果です。

「関心がある」と回答した人は68パーセント、「関心がない」と回答した人は32パーセントと、「関心がある」と回答した人がおよそ7割という結果になりました。

では、寄せられた意見を紹介します。

「関心がある」と回答した人の理由は、中山町の20代女性「新党が短期間でどこまで支持を拡大させるのか興味がある」

山形市の40代男性「自分の考えが多数派なのか少数派なのか、確認できる機会だから」

鶴岡市の50代女性「高市総理の支持率の高さで自民党が票を伸ばせるのか気になる」

東根市の60代女性「選挙目的は納得できないが、何がこの先必要なのか見極めて投票したい」

高市政権の支持率の高さや新党の動きなどによって関心を持つ意見が多くありました。





一方、「関心がない」と回答した人の理由は、山形市の70代女性「選挙の期間が短い。何も変わらない。国民のことを考えていない」山形市の50代男性「選挙より物価高対策を最優先に取り組んで、駄目なら解散総選挙が筋なのでは。解散総選挙の意図がわからない」大江町の60代男性「政党にこだわらず日本を良くするためにはどうするのか考えてもらいたい。政党同士のいざこざはもうたくさん」山形市の50代女性「わざわざこの雪の中…行きたくはない」急な選挙となったことや、この時期の実施という点から「雪によって投票所に行くリスクがある」や、「何のための解散かわからない」といった声が多く聞かれました。今回の衆議院選挙は1990年以来36年ぶりに2月に投開票が行われる選挙になります。2月の実施については今回のアンケートでもさまざまな声が寄せられましたが、36年前の衆院選はどのような選挙だったのか振り返ります。1990年2月。雪の中の選挙戦となったこの年、投開票当日は「雨のち晴れ」の天気となり、心配されていた雪の影響はありませんでした。そしてこの時の衆院選は「消費税の是非」が最大の争点となり、県内の投票率は前回1986年に比べて上がり、83.26％となりました。36年前の衆院選は県内では雪の影響はなかったようです。2月の国政選挙は36年ぶりですが、山形では県知事選挙が4年に1回1月に行われていますので、雪の中の選挙というのは県民にとって身近なものなのかもしれません。衆院選への関心についてさらに、山形市内でも聞いてみました。関心がある60代「景気も良くなってほしいと思っているので、解散してもう一回立て直してほしい」関心がある80代「中道というのが今出てきて、選挙で保守や中道などどのような形になるのか関心がある」関心がある10代「新党が結成されたことで、他の政党にどう影響があるのかなど関心がある」関心がある30代「女性初の首相となって初めての解散で興味がある」関心がある40代「高市首相になってから期待感があるというか、応援したいなと思えるようになった」関心がない20代「あるかないかで言ったらない。勝手に政治は複雑なものと思っている。政治と国民の距離感がある」山形市内で話を聞きますと、ほとんどの人が興味があるという回答でした。新党ができ、情勢がどうなるかや、高市総理を評価する声も聞かれました。