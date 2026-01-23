23日午後、衆議院が解散され、2月8日投開票の衆議院議員選挙に事実上突入しました。山形県内の3選挙区に立候補予定の10人は“真冬の超短期決戦”に向け、決意を新たにしました。



記者リポート「まもなく通常国会が召集され、衆議院が解散します。国会内は議員を乗せた車が続々と入り慌ただしくなってきました」



国会では、23日午後1時すぎから衆議院本会議が開かれました。その冒頭で…。





「衆議院を解散する」「バンザーイ」解散から2月8日の投開票まではわずか16日で戦後最短。超短期決戦の衆院選に事実上突入しました。県1区には、立憲民主党と公明党による新党「中道改革連合」から出馬する前職と、前職の後継指名を受けた自由民主党の新人、それに参政党の新人の合わせて3人が出馬を表明しています。原田和広氏（52）中道・前「国会を急に解散して予算編成を後回しにして選挙を戦うので、自民党、高市政権が国民の暮らしを無視しているということ、特に物価高対策を先送りにしたということをしっかりと訴えて我々はこうすると新しい考え方、経済対策を前に打ち出していきたい」遠藤寛明氏（39）自民・新「ギアを上げて来週の戦いに向けてしっかり頑張らないといけないという思い。超短期決戦だと思うのでまず何よりも私の名前と顔を覚えていただかないといけない。とにかく1人でも多くの方に会っていただいて私の思いを伝えたい」桜田恭子氏（44）参政・新「元気な日本を取り戻せるように政治に関わって活動していきたいと思った。参政党の考える政策に1つでも近づけるように議席獲得を目指して出馬するべきだと思った」続いて県2区には、自民党と国民民主党の前職、それに日本共産党の新人の合わせて3人が立候補を予定しています。鈴木憲和氏（43）自民・前「高市政権を続けさせていただいていいかどうかここに尽きる。私も内閣の一員として、高市政権がこれからも日本の舵取りを担うチャンスをいただけるように精一杯努力をしたい」菊池大二郎氏（43）国民・前「政権の安定を不安定な国民生活よりも優先するという古い政治体質が浮き彫りになった解散。皆さんに寄り添いながら、なんとか議席をいただけるように頑張っていきたい」岩本康嗣氏（60）共産・新「大義なき自己都合解散極まれりという憤りはあるが、選挙となったからには堂々と政策を訴えたい。高市内閣を追い詰め、自民党政治の転換を図っていきたい」最後に県3区には、自民の前職に加えて中道、国民、参政から新人3人が立候補する予定です。加藤鮎子氏（46）自民・前「高市政権のもとの安定政権が持続できるか否かという政権選択選挙。海外の情勢や経済の動向を踏まえていま選択すべき政権はどこなのか訴えていきたい」落合拓磨氏（28）中道・新「たとえ政局や今回の解散の大義が何であろうと、しっかりと訴えていくところは、災害に強く、人にやさしい国土を庄内・最上からつくっていくんだと、そういう政策を堂々と訴えていきたい」喜多恒介氏（36）国民・新「短い決戦期間だが庄内・最上に住む皆さんの心の底から望む未来、ひいては日本の明るい未来、明るい希望を信じ、その未来づくりに向けて全力で戦っていきたい」一方、参政党新人の遠藤和史氏（60）は「新しい日本の扉をこじ開ける選挙だと認識している。どの選挙区であっても全力で戦い抜く」とコメントしています。今回の選挙は、これまで3つの選挙区を独占してきた自民が公明との連立を解消してから初めての国政選挙です。一方、野党は立憲と公明による新党「中道改革連合」の結成により、立憲と国民、連合山形の「2党1団体」での連携を行わず、両党はそれぞれの所属候補を支援するとしています。国民は、候補者のいない県1区では「自主投票」とする方針で、立憲は、県2区について「対応は個人の判断に委ねる」としています。また、連合山形は、1区で中道、2区で国民、3区は中道と国民の両候補を支持する方向で検討を進めています。このほか、県内からは、比例東北ブロックにれいわ新選組の新人で元大石田町議会議員の二藤部冬馬氏（44）が出馬を予定しています。衆院選は4日後の1月27日に公示され、2月8日に投開票が行われます。