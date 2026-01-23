23日午後4時半前、東京・北区を走るJR埼京線の車内で、男がハサミを振り回す事件があり、列車が急停車した際に、1人がケガをしました。

警視庁によりますと、23日午後4時20分ごろ北区中十条付近を走っていたJR埼京線の車内で、「刃物を振り回している」と目撃した人から110番通報がありました。

十条駅から赤羽駅へ走行中の車内で男が突然ハサミを振り回したとみられ、男は乗客に取り押さえられ、現行犯逮捕されました。

捜査関係者によりますと、逮捕されたのは17歳の少年だとということです。

これまでに刃物によるケガ人はいませんでしたが、列車が急停車した影響で、1人が頭をぶつけるケガをしたほか、パニックとなった乗客が避難する際に3人がケガをして病院へ搬送されました。

乗客「パニックになって何がなんだかわからなくなって、先頭車両から人が来た」「叫んでる人が外に出してくれって言って」

この影響で列車は緊急停車し、乗客がドアを開けたため複数の乗客が線路を歩いて、赤羽駅の方向に向かっているということです。事件があった列車は先ほどJR赤羽駅方向へ移動を開始しています。

JR東日本によりますと、埼京線や高崎線の全線、宇都宮線の東京・宇都宮間、湘南新宿ラインの全線で運転を見合わせていて、まもなく運転再開となる見通しです。京浜東北線はさきほど運転再開しました。