『新婚さん』48年恋愛経験ゼロの男性、ハトきっかけに結婚願望→人生初のデート＆告白＆キスに挑戦
お笑い芸人・藤井隆、タレント・井上咲楽が司会を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（毎週日曜 後0：55）の25日放送回には、48年間、恋を知らずに生きてきたみかん農家の長男が妻と共に登場する。
【番組カット】みかんを手に朗らかに笑う夫
今回の新婚さんが暮らすのは愛媛県宇和島市。夫は、120年続くみかん農家の5代目。3ヘクタール、サッカーコートおよそ3つ分の果樹園には、3500本ものみかんの木があり、季節によって15種類の柑橘を栽培しているそう。
いかにも控えめそうな夫は、女性と目を合わせられないほど奥手。仕事でも私生活でも山で過ごすことが多く、出会いの機会もなかったという。そんな夫の人生を変えた妻は、もともと中学校の英語教諭だったが、結婚を機に退職。今は果樹園の作業を手伝っている。
現在52歳の夫は、なんと48歳まで恋愛経験ゼロ。しかしある日、軽トラで園地に向かった際、道の真ん中で仲良く寄り添って過ごす2羽のハトを目撃したことで結婚願望が爆発。そのときの様子を本人出演の再現VTRで紹介する。あまりにハトがうらやましくなった夫は、すぐさま結婚相談所に登録。4ヶ月後に見つけたのが妻だった。
夫が妻にリクエストを送ったのは、妻が登録した3日後のこと。夫のプロフィール写真も公開されるが、はじける笑顔の妻とは対照的に、まるで国会議員のような雰囲気。当時首相だった岸田文雄氏に似ているという第一印象だったが、海外旅行という共通の趣味があり、意外にもバックパッカーだというワイルドな一面にも引かれ、お見合いを承諾した。
コロナ禍だったこともあり、まずはオンラインで顔見せをするも、血が出そうな勢いで机に頭を打ち付けながら「ありがとうございます」を連呼する夫が総理の謝罪会見のように見えて、妻は思わず笑ってしまう。しかもおしゃべりな妻を圧倒するほど一方的に話され、「私を黙らせた初めての男」として興味を抱く。
こうして夫は48歳にして人生初デートに臨むことになるも、何もかもが未経験。結婚相談所のカウンセラーからもらったマニュアルを熟読して挑むが、そのせいでファッションはおカタいジャケット一択。初デートでは、妻が地元・高知にあるカツオのたたきを自分で焼いて食べられるお店に連れて行くも、スーツで来る始末。
その後、夫が毎週2時間半かけ妻に会いに行く生活が3ヶ月。しかし交際前のお友達期間は何人とお見合いしてもOKなのが結婚相談所のルールであるため、妻は他の人ともお見合いを続けていた。一方の夫は妻だけをロックオン。不安だったがなるべく前向きに付き合ったという夫に、観覧席からは拍手が。
そして4回目のデートの帰り道、妻にとって衝撃的だったという、夫の人生初告白を受けるが、その模様も本人たち出演の再現VTRで紹介。自宅近く、車を降りようとする妻は突然手を握られ、「真剣だという証拠にLINEを見てください！」と告げられる。戸惑いながらLINEを開いた妻は震撼。恐怖で車から飛び出すも、その真面目さを受け留め、後日、2人は真剣交際へと進展する。
48歳にして人生初めてのキスに挑んだ夫の話に、藤井は爆笑悶絶の椅子コケを連発してしまう。
【番組カット】みかんを手に朗らかに笑う夫
今回の新婚さんが暮らすのは愛媛県宇和島市。夫は、120年続くみかん農家の5代目。3ヘクタール、サッカーコートおよそ3つ分の果樹園には、3500本ものみかんの木があり、季節によって15種類の柑橘を栽培しているそう。
現在52歳の夫は、なんと48歳まで恋愛経験ゼロ。しかしある日、軽トラで園地に向かった際、道の真ん中で仲良く寄り添って過ごす2羽のハトを目撃したことで結婚願望が爆発。そのときの様子を本人出演の再現VTRで紹介する。あまりにハトがうらやましくなった夫は、すぐさま結婚相談所に登録。4ヶ月後に見つけたのが妻だった。
夫が妻にリクエストを送ったのは、妻が登録した3日後のこと。夫のプロフィール写真も公開されるが、はじける笑顔の妻とは対照的に、まるで国会議員のような雰囲気。当時首相だった岸田文雄氏に似ているという第一印象だったが、海外旅行という共通の趣味があり、意外にもバックパッカーだというワイルドな一面にも引かれ、お見合いを承諾した。
コロナ禍だったこともあり、まずはオンラインで顔見せをするも、血が出そうな勢いで机に頭を打ち付けながら「ありがとうございます」を連呼する夫が総理の謝罪会見のように見えて、妻は思わず笑ってしまう。しかもおしゃべりな妻を圧倒するほど一方的に話され、「私を黙らせた初めての男」として興味を抱く。
こうして夫は48歳にして人生初デートに臨むことになるも、何もかもが未経験。結婚相談所のカウンセラーからもらったマニュアルを熟読して挑むが、そのせいでファッションはおカタいジャケット一択。初デートでは、妻が地元・高知にあるカツオのたたきを自分で焼いて食べられるお店に連れて行くも、スーツで来る始末。
その後、夫が毎週2時間半かけ妻に会いに行く生活が3ヶ月。しかし交際前のお友達期間は何人とお見合いしてもOKなのが結婚相談所のルールであるため、妻は他の人ともお見合いを続けていた。一方の夫は妻だけをロックオン。不安だったがなるべく前向きに付き合ったという夫に、観覧席からは拍手が。
そして4回目のデートの帰り道、妻にとって衝撃的だったという、夫の人生初告白を受けるが、その模様も本人たち出演の再現VTRで紹介。自宅近く、車を降りようとする妻は突然手を握られ、「真剣だという証拠にLINEを見てください！」と告げられる。戸惑いながらLINEを開いた妻は震撼。恐怖で車から飛び出すも、その真面目さを受け留め、後日、2人は真剣交際へと進展する。
48歳にして人生初めてのキスに挑んだ夫の話に、藤井は爆笑悶絶の椅子コケを連発してしまう。