宮世琉弥、22歳の誕生日をスーツSHOTで報告！ファンに感謝「小学生の頃にスカウト頂いて…」

1月22日、宮世琉弥がInstagramを更新。同日に22歳の誕生日を迎えたことを報告した。

【写真】ジャケットに緑のネクタイが映える誕生日報告SHOTを公開

宮世は、自身のInstagramアカウントにて、「22歳になりました」と報告し、“22”という数字のバルーンをバックに撮影した、スーツ姿の写真を公開。

続けて、「小学生の頃にスカウト頂いて もう約11年ぐらいこのお仕事をさせてもらってます。」「今ここにいれるのは、 これまで関わってくれたすべての方のおかげです。本当にありがとうございます！」と周囲への感謝を明かした。

さらに、「まだまだ学ぶことばかりですが、仕事に真剣に向き合い、一つひとつの経験を自分の力に変えていける一年にしたいです。」「責任感を忘れず、成長を止めず、22歳も全力で頑張ります！！！」と抱負も明かしつつ、「今年は！皆様と沢山会える年になりそうで、ワクワクしてます！！！」「これからも宜しくお願いします」とコメントし、投稿を締めくくった。

俳優業だけでなく、音楽、ファッションなど多岐にわたる分野で活躍している宮世。現在放送中の月9ドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）では、令和的で明るく人懐こいが悲しい過去を持つ看護師・鈴木颯良を演じている。