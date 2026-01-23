１９９３年に山形県新庄市の中学校で男子生徒がマットの中で遺体で見つかった事件をめぐり、事件に関わった元生徒が損害賠償金を支払っていないとして遺族が起こした裁判の第１回弁論が行われました。

【写真を見る】「悲しみは何年経っても」1993年の中学生マット死事件 遺族側が元生徒に損害賠償金支払い求め3度目の裁判起こす 元生徒側は全面的に争う姿勢（山形）

元生徒側は訴えの棄却を求め、全面的に争う姿勢をみせました。

この事件は１９９３年１月、新庄市立明倫中学校で中学１年生の男子生徒が、体操用マットの中で死亡しているのが見つかったものです。

この事件では、元生徒７人が傷害と監禁致死の容疑で逮捕・補導されました。

■民事訴訟 ３人の支払いは行われず

民事訴訟では２００５年９月に、裁判所が元生徒７人の関与を認め、およそ５７６０万円を支払うよう判決を言い渡しています。

元生徒７人のうち４人については、強制的に判決が執行される債権差し押さえなどの措置が取られたものの、残りの３人については勤務先が分からないなどの理由で

強制執行の措置が取られず、支払いは行われていません。

■２０１６年に２度目、今回３度目の裁判

損害賠償の請求権は時効が１０年となっていることから遺族側は請求権の消滅を防ぐために２０１６年、元生徒３人に改めておよそ５７６０万円の支払いを求める裁判を起こしました。

しかし、その後も賠償金が支払われることはなく、遺族側は請求権の消滅を防ぐため、今回３度目の裁判を起こしました。

遺族側は、同じ元生徒３人に対して、損害賠償の支払いを求めています。

■遺族側と被告側のコメントは

きょう第１回弁論が開かれたことを受け遺族側の代理人は「事件を風化させない。遺族の悲しみは何年経っても全く癒えることはない」とコメントしています。

一方、被告の元生徒側は、「請求の棄却を求め、無罪を前提とした主張を行っていく」などとコメントし全面的に争う姿勢を示しています。

次回は３月に非公開で行われる弁論準備が予定されています。