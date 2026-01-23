ファビあんキーホルダーにスラィリー腕枕！ カープが過去最多840アイテムお披露目・広島
プロ野球の開幕まで2か月余り。今年のカープグッズの内見会が開かれ、過去最多となる840アイテムがお披露目されました。
頂点、奪取を目指すミニ四駆や歴代ユニフォームをカードにした神経衰弱。さらにはカープのヘルメットをかぶった小便小僧など。
23日にお披露目されたのは今年販売されるカープグッズです。
アメリカンフットボール風のTシャツに、今年はアイスホッケーとバスケットのユニフォームも加わるなど、500以上の新商品を含む過去最多・840アイテムが揃いました。
「広島土産のおすすめ、今年は粒あんでもなく、こしあんでもなくファビアンです」
あの助っ人を人形焼きに見立てた「ファビあんキーホルダー」は、一つひとつ手作業で作られています。
■宮脇靖知キャスター
「大人気のスラィリーグッズその中でも注目はスライリーの腕枕です」
こちらは480個限定。机の上で居眠りをしても腕がしびれません。
鰹節削り器のほかにサンマを乗せるお皿や前掛けエプロンなど日常生活の中にもカープグッズを取り入れます。
球場を訪れた栗林投手が夢中になるのはカプセルトイ。今年は22人の選手がモデルになっています。出てきたのは2年目の活躍が期待される佐々木泰選手でした。
栗林投手のおススメはユニフォームをリメイクしたトートバックです。
■広島東洋カープ 栗林良吏投手
「ズボンでカバンが出来たポケットも同じ感じ生地感も似ていいるのでいいなと思った」
同時にお披露目されたのは高さ6.6メートルのグッズショップの壁面。今年から先発に挑戦する栗林投手の姿です。
■広島東洋カープ 栗林良吏投手
「球団の思いに応えたいという気持ちが一番掲げている間は必ず皆さんにいい報告が出来るように日々練習したいと思う」
カープグッズは1月31日からスタジアム正面のショップやオンラインで販売が始まります。
【2026年1月23日 放送】