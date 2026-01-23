大坂なおみの行動にナブラチロワは苦言「心の中に留めておくべきだ」　ファーストとセカンドの間に「大きな声を出してはいけない」

大坂の行動が議論を呼んでいる(C)Getty Images

現地時間1月21日、テニスの全豪オープン女子シングルス2回戦がオーストラリア・メルボルンで行われ、世界ランク17位の大坂なおみは、同41位のソラナ・チルステア（ルーマニア）に6-3、4-6、6-2で勝利。2年連続8度目の3回戦進出を決めたが、コート上での騒動が波紋を呼んでいる。

【動画】大坂なおみが思わず困惑 ルーマニアの名手との騒動シーン

第3セットの第7ゲームで30-30となった場面だ。相手のファーストサーブがネットにかかり、リターナーの大坂は、自身を鼓舞するように「カモン！カモン！」と連呼。一方でチルステアは、「ポイントの途中に『カモン！』と言っていいの？そもそも何かを話していいものなの？」と主審に抗議した。

さらに試合終了後、両選手が握手を交わす場面では、大坂を険しい表情で睨みつけ、「フェアプレーってものが何かをわかっていない。長くプレーしているはずなのにまったくわかっていない」と叱責。会場が凍り付いた雰囲気となり、この険悪なやり取りにテニス界では、さまざまな反応が上がっている。

その中でグランドスラムシングルス18回、ダブルス31回、混合ダブルス10回の優勝を経験したマルチナ・ナブラチロワ氏（米国）は、米専門チャンネル『Tennis Channel』に出演し、「ファーストサーブとセカンドサーブの間に大きな声を出してはいけない」と指摘。「良くない」と違和感を隠さない。