連合石川は23日、衆議院選挙での対応を協議しました。

中道改革連合の石川3区・近藤和也氏を「推薦」する一方、石川1区で立候補を予定している国民民主党の小竹凱氏については「支持」としました。

連合石川に対しては、近藤氏と小竹氏の2人が推薦を求めていました。

連合石川は、23日の執行委員会で対応を協議した結果、近藤氏の推薦を決める一方、小竹氏については、石川県知事選挙で前金沢市長の山野之義氏を支持する国民民主党石川県連との方向性の違いなどを理由に政策協定が結べないとして、「支持」にとどめました。

連合石川・小水康史会長「これまでの付き合い、そしてこれからの政策もしっかり約束いただいている馳知事の推薦をすることで、国民民主党が馳氏ではないという所がやはり避けては通れない。とにかく、尻は違えど小竹氏、近藤氏を当選させることで皆さんと確認していく」

小水会長は、中道改革連合、国民民主党ともに空白区となっている石川2区についても「ぎりぎりまで候補者の擁立をお願いしたい」と協力を求めました。