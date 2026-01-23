「どんどん綺麗に」木村沙織、イケメン夫＆息子との家族ショット公開！ Dream Aya撮影「モデル行けるやん！」
元バレーボール女子日本代表の木村沙織さんは1月22日、自身のInstagramを更新。家族ショットを披露しました。
「あやちゃん手作りの小物達に囲まれてかわいい写真撮ってもらって嬉しい〜 宝物」と、家族3人で楽しそうにほほ笑むショットや小物の板チョコをかじってしまったかわいい息子のソロショットなども。ほっこりとした雰囲気があふれ、家族のすてきな思い出になったようです。
ファンからは、「かわいいなぁ」「素敵なファミリー」「最高」「素敵なお写真」「めっちゃ素敵」「疲れが飛びました」「素敵な家族写真ですね」「さおりん、どんどん綺麗になって驚きます」「モデル行けるやん！」との声が上がりました。
【写真】木村沙織、イケメン夫＆息子との家族ショット
「どんどん綺麗になって驚きます」木村さんは「もうすぐバレンタインデー！」とつづり、4枚の写真を投稿。Dream、E-girlsの元メンバーで現在はフリーのカメラマンとして活動するDream Ayaさんが撮影した、夫と息子との家族ショットです。
ディズニーショット公開19日には「初めてのディズニーランド」と、夫と息子と東京ディズニーランドを訪れた際の様子を動画で投稿していた木村さん。ファンからは、「ずっと見ていたい」「元気いっぱいで、かわいいバズ」といった声が寄せられました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)