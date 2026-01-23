TikTok米国事業の売却先となる新合弁会社設立の取引が完了した/Brook Joyner/CNN via CNN Newsource

ニューヨーク（CNN）中国発の動画共有アプリTikTok（ティックトック）の米国事業を買収する合弁会社が正式に設立され、経営陣を発表した。当該の合弁会社が明らかにした。TikTok親会社の中国企業バイトダンス（字節跳動）から米国事業を切り離すようトランプ米大統領が設定した期限を翌日に控えての発表となった。

今回の合弁会社設立取引の完了により、米国におけるTikTokの長期的な将来の確保に向けた長年の取り組みが決着する。国家安全保障上のリスクを懸念する声への対処にも区切りが付く格好だ。

合弁会社は22日の声明で、米国主導の合弁会社が「包括的なデータ保護、アルゴリズムのセキュリティー、コンテンツのモデレーション、そして米国ユーザー向けのソフトウェア保証を通じて、国家安全保障を守るための明確な安全策の下で運営される」と述べた。

この合弁会社は、以前TikTokの米国における米国人ユーザーデータの保護を主導したアダム・プレッサー最高経営責任者（CEO）と、同取り組みでプライバシーとセキュリティーを主導したウィル・ファレル最高セキュリティー責任者が率いる。

同社を監督する取締役会には、TikTokのショウ・チュウ（周受資）ＣＥＯ、オラクルCEO室のケネス・グリュック執行副社長、投資会社サスケハナ・インターナショナル・グループ、プライベートエクイティー会社シルバーレイク、アラブ首長国連邦の投資会社MGXなどの代表者が含まれる。

トランプ氏は自身のSNSトゥルース・ソーシャルへの投稿で、中国の習近平（シーチンピン）国家主席に対し、「我々と協力し、最終的にこの取引を承認してくれた」ことに感謝の意を表した。

中国政府は、最終的な取引の構造について直接言及していない。CNNは中国商務省にコメントを求めている。

トランプ氏はまた、「TikTokの救済に貢献できたことを大変嬉しく思う」と述べ、この取引を「非常に劇的にして最終的、かつ美しい結末」へと導いた政権関係者に感謝の意を表した。

この取引は、2億人を超えるTikTokの米国ユーザーにとって朗報となるだろう。彼らの多くは娯楽やニュース、場合によっては生活の糧として同アプリを頼りにしている。