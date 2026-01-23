読売３３３終値２日続伸、１１４円高の４万６０８３円…グリーンランド巡る米欧関係悪化の懸念後退で買い優勢

２３日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比１１４円５３銭（０・２５％）高の４万６０８３円９８銭だった。

２日連続で上昇した。３３３銘柄のうち約６割にあたる１９５銘柄が値上がりした。

デンマーク自治領グリーンランドを巡る米欧関係悪化の懸念が後退したことで、２２日に続いて買いが優勢となった。一方、２２日に米半導体大手インテルが発表した決算内容が嫌気され、半導体関連銘柄の一部が下落した。

日本銀行が２３日まで開いた金融政策決定会合で政策金利の据え置きを決め、夕方の植田和男総裁による記者会見の内容を見極めようと投資家の様子見姿勢も強かった。

個別銘柄の上昇率は、家庭用ゲーム機「ニンテンドースイッチ２」の販売が好調だと伝わった任天堂の４・５２％が最大で、中外製薬（４・２０％）、塩野義製薬（４・１３％）と続いた。

下落率は、レーザーテック（５・７８％）、日本製鋼所（３・２８％）、キオクシアホールディングス（３・２１％）の順に大きかった。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１５７円９８銭（０・２９％）高の５万３８４６円８７銭だった。２日連続で値上がりした。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は１３・３２ポイント（０・３７％）高い３６２９・７０。