卓球女子シングルスで世界ランキング９位の伊藤美誠（２５＝スターツ）が年齢の壁を明かした。

全日本選手権４日目（２３日、東京体育館）の５回戦では山室早矢（愛知・桜丘高）に４―３で勝利するも、６回戦は横井咲桜（ミキハウス）に１―４で敗戦。試合後には「あまり練習できずに入ってしまった。準備がよくなかったと思うし、若い選手との体力的な差を感じた」と振り返った。

さらに思考面でも難しさを痛感するようになったという。「まだ何をしたらいいか分からない。前までは練習でつけていたから…」と改善策を模索中で「年齢が（自分より）ちょっと上で、２５歳とかまでやっていた方に聞きたい。いろいろな方に相談をしたいところです」との考えを示した。

２歳から卓球を始め、競技歴は２０年を突破。「２５ってまだまだ若いと言われるけど、やっぱり自分も２３年間（卓球を）やってて、海外も１０歳から行っているので全然違う。ジュニアの頃は寝なくてもやれたもん。もうそんな気持ちですかね」と苦笑いを浮かべた。

世界ランキングは最高で２位。現在は心身の変化を感じつつも、日本勢２番手に位置している。今後の目標には「できるところまで行けたら」と、自身のペースで国際大会にも出場していく構えだ。