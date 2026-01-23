いよいよ明日…NCT・テヨン、除隊後初の単独コンサート開幕へ！未公開新曲ステージに期待高まる

NCT・テヨンの除隊後初となる単独コンサートが、いよいよ明日に迫った。

1月24日・25日の2日間、ソウル・オリンピック公園チケットリンクライブアリーナにて、テヨンの単独コンサート「2026 TAEYONG CONCERT 」が開催される。

【写真】テヨン、除隊当日の“軍服SHOT”

最終日となる25日の公演は、グローバルプラットフォーム「Beyond LIVE」および「Weverse」などを通じて生中継される予定だ。

（画像＝SMエンターテインメント）

今回の公演は、2024年2月に開催されたテヨンの初単独コンサート「TY TRACK」を、2026年のテヨンが自身の“今”を込めて新たに再解釈したステージとなる。より一層パワーアップしたパフォーマンスと緻密な演出を通じて、ステージに帰ってきたテヨンの姿を、誰よりも早く、そして最も近くで体感できる公演として期待が高まっている。

テヨンは本公演を通じて、自身の個性を色濃く反映した複数の未公開新曲のステージを初披露する予定。兵役を終え、久しぶりにファンと対面する場となるだけに、観客との距離を縮めた“交流型セクション”も用意され、特別な時間を届ける見通しだ。

なお、テヨンはソウル公演を皮切りに、2月7日にジャカルタ、2月16日・17日に横浜、2月28日・3月1日にマカオ、3月28日・29日にバンコク、4月11日にクアラルンプールと、6都市・10公演にわたる単独ツアー「TY TRACK-REMASTERED」を開催し、各地のファンと交流する。

（記事提供＝OSEN）

◇テヨン プロフィール

1995年7月1日生まれ。本名イ・テヨン。韓国・ソウル出身。身長175cm。2016年４月にNCTの派生グループNCT Uのメンバーとしてデビュー。現在は、NCT 127、SuperMにも所属している。SMエンターテインメントの関係者に路上でスカウトされ、オーディションに参加した。練習生時代から、先輩芸能人に「少女漫画から飛び出たようなルックス」と絶賛されるほどのビジュアルの持ち主。兵役のため2024年4月15日に入隊し、2025年12月14日に除隊した。